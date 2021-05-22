«Подняла настроение и ушла». Манижа выступила в финале «Евровидения»

Как и до этого, в полуфинале , на сцене российская певица появилась сначала в объемном платье в народной стилистике, сшитом из кусочков ткани, собранных со всей России , а затем вышагнула из него и осталась в ярко-красном рабочем комбинезоне. Так Манижа обыгрывает содержание песни, в котором она — русская женщина — «встала и пошла» по жизни сама и отказалась «ждать корабля» и тех, кто её спасёт.

В социальных сетях тут же развернулось бурное обсуждение шансов на победу и номера в целом: «Пришла, спела на расслабоне, подняла всем настроение и ушла»; «Мне вообще нравится, что так весело, в прошлые годы всё как-то наделано было», — писали в комментариях.

Некоторые заметили, что исполнительница переживала и «немного переборщила с экспрессией».

«Ох, как она переволновалась», «переиграла сегодня немного», — отмечают комментаторы. Многие тут же поправляются — «но все равно молодец».

Намеренно ли представление получилось эмоциональнее прошлых, неясно. После полуфинала певица обещала быть «ещё более сумасшедшей» и «ещё больше собой».

На большом экране за спиной Манижи ей подпевали женщины из разных частей России. В номере среди прочих учавствовали актрисы Чулпан Хаматова и Александра Бортич, певица Татьяна Буланова и учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

С каждой из женщин, из российского хора Манижа предложила познакомиться в Instagram. Перед финалом она запустила фотопроект «manizha_russianwoman»: на одноимённой страничке актрисы, певицы, активистки, девушки разного возраста и профессий, делятся тем, кто такая, по их мнению, «русская женщина». Присоединиться к виртуальному флешмобу в сети могут все желающие.