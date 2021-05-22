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«Подняла настроение и ушла». Манижа выступила в финале «Евровидения»

Российская певица Манижа выступила на «Евровидении» пятой

В Роттердаме начался финал международного песенного конкурса «Евровидение». На сцене Ahoy Манижа выступила пятой.

Как и до этого, в полуфинале, на сцене российская певица появилась сначала в объемном платье в народной стилистике, сшитом из кусочков ткани, собранных со всей России, а затем вышагнула из него и осталась в ярко-красном рабочем комбинезоне. Так Манижа обыгрывает содержание песни, в котором она — русская женщина — «встала и пошла» по жизни сама и отказалась «ждать корабля» и тех, кто её спасёт.

В социальных сетях тут же развернулось бурное обсуждение шансов на победу и номера в целом: «Пришла, спела на расслабоне, подняла всем настроение и ушла»; «Мне вообще нравится, что так весело, в прошлые годы всё как-то наделано было», — писали в комментариях.

Некоторые заметили, что исполнительница переживала и «немного переборщила с экспрессией».

«Ох, как она переволновалась», «переиграла сегодня немного», — отмечают комментаторы. Многие тут же поправляются — «но все равно молодец».

Намеренно ли представление получилось эмоциональнее прошлых, неясно. После полуфинала певица обещала быть «ещё более сумасшедшей» и «ещё больше собой».

На большом экране за спиной Манижи ей подпевали женщины из разных частей России. В номере среди прочих учавствовали актрисы Чулпан Хаматова и Александра Бортич, певица Татьяна Буланова и учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

С каждой из женщин, из российского хора Манижа предложила познакомиться в Instagram. Перед финалом она запустила фотопроект «manizha_russianwoman»: на одноимённой страничке актрисы, певицы, активистки, девушки разного возраста и профессий, делятся тем, кто такая, по их мнению, «русская женщина». Присоединиться к виртуальному флешмобу в сети могут все желающие.

Прошлое выступление певицы было с энтузиазмом принято публикой: запись полуфинальной версии номера «Russian Woman» по просмотрам на YouTube «Евровидения» в разы обогнала ролики с другими участниками и перешла отметку в миллион. К моменту окончания международного конкурса то видео включали больше 9,5 миллиона раз. «Чувствую, что эта песня пробуждает во мне русскую женщину. И да, я мужчина-итальянец», — написал пользователь под ником Andrea Cegala.

В России же фанаты Манижа многие недели защищали певицу от хейтеров. Некоторые граждане не поняли и не приняли феминистский посыл и засыпали певицу оскорбительными комментариями. «Каким-то бредом» после национального отбора текст назвала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В том, о чём на самом деле в «Русской женщине» говорит Манижа, подробно разбиралась «Фонтанка».

Исполнительнице пришлось столкнуться и с ксенофобией: во многих комментариях ей писали, что она, якобы, не может представлять Россию на «Евровидении», ведь родилась в Душанбе.

В финал международного конкурса после двух отборов в этом году прошли 26 участников. Исландская группа Daði og Gagnamagnið вживую не выступала: у членов делегации и одного из музыкантов подтвердился ковид, а потому зрителям пришлось довольствоваться записью, сделанной во время одной из репетиций. Музыканты же оставались под наблюдением медиков.

В этом году в конкурсе не принимают участия Белоруссия, не сумевшая вписаться в правила и обойтись без политического контекста.

Страну-победительницу «Евровидения» 2021 года назовут после голосования и выступления всех участников. По правилам, она должна будет принимать у себя следующий конкурс.

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Комментарии (4)

michailPotapov
Фуфлыжа
guess
Тоже не понимаю ажиотажа вокруг этой женщины. Поддерживает лгбт, ну так и отправили ее по адресу в самый рассадник Гоморра. Школота ее не слушает, у тех свои кумиры, тем кому за’ тоже нет. Ну дядя вроде хорошо осваивал очередные иллиарды российских денег. Весь телеграмм только об этом и говорит. Купили женщине прайм-тайм, Алсу по тому же сценарию проходила. В общем, так себе это шоу и отправляют туда либо мужиков в перьях, либо баб за их же кошелёк.
Алексей Иванов
Оставьте левацкую манижу левакам. Русские исполнители и манижа - это в разных местах)
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