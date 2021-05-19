У исландцев на «Евровидении» — ковид. Группа отказалась от выступления вживую

Представители Исландии на «Евровидении» отказались от выступления вживую: у одного из членов группы Daði og Gagnamagnið обнаружили коронавирус
Как 19 мая поясняется в официальном заявлении на сайте международного песенного конкурса, выйти на сцену без одного из участников музыканты не могут. Их выступление покажут в записи, сделанной ранее во время репетиции.
Впервые коронавирус у одного из членов исландской делегации подтвердился 16 мая. После этого представители страны на конкурсе оставались в изоляции и под наблюдением врачей.
Как в Twitter написал глава группы Daði og Gagnamagnið Дади Фрейр, музыканты были «очень осторожны на протяжении всей поездки», поэтому случившееся стало для них полной неожиданностью. Он отметил, что сейчас все чувствуют себя хорошо.
Российская певица Манижа пробилась в финал конкурса с песней Russian Woman. Ролик с её выступлением стал самым популярным среди видео с первого полуфинала, размещенных на YouTube-канале «Евровидения». За 12 часов сюжет набрал больше 1,2 миллионов просмотров. Певица пообещала, что в финале, который состоится 22 мая, будет «чуть более сумасшедшей».
В 2020 году пандемия коронавируса привела к отмене «Евровидения» впервые за 64 года.