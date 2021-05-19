У исландцев на «Евровидении» — ковид. Группа отказалась от выступления вживую

Представители Исландии на «Евровидении» отказались от выступления вживую: у одного из членов группы Daði og Gagnamagnið обнаружили коронавирус



Как 19 мая поясняется в официальном заявлении на сайте международного песенного конкурса, выйти на сцену без одного из участников музыканты не могут. Их выступление покажут в записи, сделанной ранее во время репетиции.



Впервые коронавирус у одного из членов исландской делегации подтвердился 16 мая. После этого представители страны на конкурсе оставались в изоляции и под наблюдением врачей.

