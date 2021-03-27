Белоруссия неудачно заменила песню для Евровидения и выбыла из участия в конкурсе

После того, как в песне «Я научу тебя» группы «Галасы Зместа», с которой страна хотела участвовать в конкурсе, нашли политический подтекст , Белоруссии дали время на выдвижение новой композиции. Государственный медиахолдинг «Белтелерадиокомпания» представил другую песню тех же исполнителей.

Белорусский представитель подал повторную заявку для участия в Евровидении с новой песней, однако она не вписалась в правила конкурса. Поэтому в 2021 году страна выбывает из участия в песенном состязании. Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза, опубликованном накануне на сайте конкурса.

Организаторы пришли к выводу: «Новая заявка также нарушает правила конкурса, которые обеспечивают гарантию того, что он не используется в качестве [политического] инструмента и не наносит вред репутации [конкурса]».

«Поскольку БТРК не смог подать заявку в течение продленного срока, к сожалению, Беларусь не будет участвовать в 65-м конкурсе песни «Евровидение» в мае [2021 года]», — говорится в заявлении Европейского вещательного союза.

В первоначальном варианте композиции, в частности, были строки «Я научу тебя плясать под дудочку, // Я научу тебя клевать на удочку, // Я научу тебя ходить по струночке, // Ты будешь всем доволен, рад всему». Песню раскритиковали и сами белорусы, которые расценили это как пропаганду, особенно на фоне проходящих в стране протестов.