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Белоруссия неудачно заменила песню для Евровидения и выбыла из участия в конкурсе

Белоруссию не допустили к участию в Евровидении

Белорусский представитель подал повторную заявку для участия в Евровидении с новой песней, однако она не вписалась в правила конкурса. Поэтому в 2021 году страна выбывает из участия в песенном состязании. Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза, опубликованном накануне на сайте конкурса.

После того, как в песне «Я научу тебя» группы «Галасы Зместа», с которой страна хотела участвовать в конкурсе, нашли политический подтекст, Белоруссии дали время на выдвижение новой композиции. Государственный медиахолдинг «Белтелерадиокомпания» представил другую песню тех же исполнителей.

Организаторы пришли к выводу: «Новая заявка также нарушает правила конкурса, которые обеспечивают гарантию того, что он не используется в качестве [политического] инструмента и не наносит вред репутации [конкурса]».

«Поскольку БТРК не смог подать заявку в течение продленного срока, к сожалению, Беларусь не будет участвовать в 65-м конкурсе песни «Евровидение» в мае [2021 года]», — говорится в заявлении Европейского вещательного союза.

В первоначальном варианте композиции, в частности, были строки «Я научу тебя плясать под дудочку, // Я научу тебя клевать на удочку, // Я научу тебя ходить по струночке, // Ты будешь всем доволен, рад всему». Песню раскритиковали и сами белорусы, которые расценили это как пропаганду, особенно на фоне проходящих в стране протестов.

Группа названием «Галасы ЗМеста» существует с 2000 года, но особенно привлекла к себе внимание спустя пару месяцев после начала протестов в Белоруссии. Она позиционирует себя как сатирическая, и в своих песнях выражает симпатии режиму Лукашенко и язвит над оппозицией.

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Комментарии (5)

Otkating
Киллер спрашивает у коллеги:
- А что ты больше всего в жизни любишь?
- Ну, люблю рожок от "Калашникова"... еще люблю контрольный в голову...
- Нет, браток, это наша работа. А для души?
- Для души? Не знаю... Гранатку кинуть..
Thunder
Сам факт их участия - это оскорбление конкурса и всей Европы. Эту страну должны исключить из всех уважаемых в мире процессов, в спорте оставить выступать только репрессированных людей под отдельным БЧБ-флагом
baddancer
Повезло Белоруссии.
Скорее всего, дело не в песне, Белоруссию отстранили от Евровидения за попытку прислать на конкурс исполнителей нетрадиционной для конкурса ориентации.
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