«В рамках стандартной процедуры для всех песен, выдвинутых для участия в Евровидении, Европейский вещательный союз EBU тщательно изучил белорусскую песню «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста», чтобы убедиться, что она соответствует всем правилам конкурса. Был сделан вывод, что песня ставит под вопрос аполитичность конкурса», — говорится в сообщении Eurovision Song Contest.

Организаторы «Евровидения» заявили, что не могут принять на конкурс представленную Белоруссией песню из-за её политизированности.

Также организаторы «Евровидения» считают, что белорусская композиция ставит под угрозу репутацию конкурса. Ответственного за отбор в Белоруссии оповестят о том, что выдвинутая от страны песня «не может быть представлена в ее нынешнем виде». Белтелерадиокомпании порекомендовали представить переработанную версию или другую песню, которая соответствует правилам конкурса. Если этого сделано не будет, в этом году республику ждёт дисквалификация.

В соцсетях пользователи из Белоруссии назвали песню откровенной пропагандой, многие в комментариях размещённого в YouTube ролика писали, что белорусы не выбирали её. Особенное возмущение на фоне политических протестов в стране вызвал припев: «Я научу тебя плясать под дудочку, // Я научу тебя клевать на удочку, // Я научу тебя ходить по струночке, // Ты будешь всем доволен, рад всему».



Сейчас видео от Белоруссии на официальном канале Евровидения нет.