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Организаторы «Евровидения» увидели политику в песне от Белоруссии и пригрозили дисквалификацией

Организаторы «Евровидения» заявили, что не могут принять на конкурс представленную Белоруссией песню из-за её политизированности.

«В рамках стандартной процедуры для всех песен, выдвинутых для участия в Евровидении, Европейский вещательный союз EBU тщательно изучил белорусскую песню «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста», чтобы убедиться, что она соответствует всем правилам конкурса. Был сделан вывод, что песня ставит под вопрос аполитичность конкурса», — говорится в сообщении Eurovision Song Contest.

Также организаторы «Евровидения» считают, что белорусская композиция ставит под угрозу репутацию конкурса. Ответственного за отбор в Белоруссии оповестят о том, что выдвинутая от страны песня «не может быть представлена в ее нынешнем виде». Белтелерадиокомпании порекомендовали представить переработанную версию или другую песню, которая соответствует правилам конкурса. Если этого сделано не будет, в этом году республику ждёт дисквалификация.

В соцсетях пользователи из Белоруссии назвали песню откровенной пропагандой, многие в комментариях размещённого в YouTube ролика писали, что белорусы не выбирали её. Особенное возмущение на фоне политических протестов в стране вызвал припев: «Я научу тебя плясать под дудочку, // Я научу тебя клевать на удочку, // Я научу тебя ходить по струночке, // Ты будешь всем доволен, рад всему».

Сейчас видео от Белоруссии на официальном канале Евровидения нет.

Группа названием «Галасы ЗМеста» существует с 2000 года, но особенно привлекла к себе внимание спстя пару месяцев после начала протестов в Белоруссии. Она позиционирует себя как сатирическая, и в своих песнях выражает симпатии режиму Лукашенко и язвит над оппозицией.

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Комментарии (6)

onotolich
Там на картинке слово неприличное написано, хоть и иностранными буквами. Предлагаю запретить Евровиденье.
Печенеги и половцы
Училку, ему скоро жизнь обламает, членистоногому беспредельщику.
265049935
Украинская певица Джамала, которой присудили победу на "Евровидении-2016", заявила, что в ее песне "1944" про депортацию крымских татар из Крыма, нет никакого политического подтекста. «В моей песне «1944» нет никакой политики, а те, кто хотят привнести что-то свое, надумать, перевести... я не могу нести ответственность за это» "Уверена, что очень многим людям в Европе близка тема моей песни "1944". Ведь многие народы пережили свои трагедии. Достаточно вспомнить о Холокосте". И оргкомитет "Евровидения" сказал : "да, действительно. Нет никакой политики. Даже никаких малейших намеков нет. А вот в дудочке- есть!
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