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Манижа провела первую репетицию на «Евровидении». Ей подпевают Александра Бортич и Нюта Федермессер

Российская представительница на «Евровидении» изменила текст песни

Певица Манижа, представляющая в 2021 году Россию на конкурсе песни «Евровидение», провела первую репетицию в Роттердаме и рассказала об изменениях, которые внесла в свой номер. Трейлер ее выступления опубликован 8 мая на официальном канале конкурса.

Из видео следует, что артистка, исполняя песню «Russian Woman», предстанет в двух образах: сначала внутри гигантского, с кринолином, платья в пол, оформленного лоскутами ткани из разных регионов России, а потом — в красном рабочем комбинезоне.

Большой экран позади певицы и ее бэк-вокалистов показывает сначала картины художников, а потом мозаику из экранов с женщинами на них. Как сообщает ТАСС, подпевать Маниже будут представительницы разных народов нашей страны, в том числе знаменитости, такие как актрисы Чулпан Хаматова и Александра Бортич, певица Татьяна Буланова и учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

В ходе своей первой пресс-конференции в Нидерландах 8 мая Манижа рассказала, что среди тех, кем она вдохновлялась — группа «Тату» с песней «Не верь, не бойся, не проси» (дуэт исполнял ее на «Евровидении» в 2003 году). Эту композицию Манижа частично перепела вместе со своей группой на PreParty «Евровидения» в начале мая.

Также певица рассказала, что немного изменила текст песни Russian Woman до ее релиза.

«Я решила, что мы не отскакиваем (bounce) от стены — мы тут, чтобы сломать (break) стену», — цитирует ее ТАСС.

«Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Российская артистка выйдет на сцену в первом полуфинале.

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Комментарии (4)

Урус-Баши
Антон Красовский не подпевал?
Старец
Вот пишут, что из бедной семьи, а по-английски выучилась как скворец поёт! Где бы это и что за учителя были? Раньше в шоу-бизнесе засилье потомков Моисея было, теперь таджики пошли от России! Можно призадуматься откуда это ветер дует, не с маковых ли полей Таджикистана? А может с Кремлёвских вершин? Сплошной Интернационал! Кто же на Западе такую Россию понимать и уважать будет? Одни ЛГБТ! Мерзость, Тьфу!!!
Pupin
В России дефицит русских фамилий в шоу-бизнесе.
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