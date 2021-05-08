Певица Манижа, представляющая в 2021 году Россию на конкурсе песни «Евровидение», провела первую репетицию в Роттердаме и рассказала об изменениях, которые внесла в свой номер. Трейлер ее выступления опубликован 8 мая на официальном канале конкурса.
Из видео следует, что артистка, исполняя песню «Russian Woman», предстанет в двух образах: сначала внутри гигантского, с кринолином, платья в пол, оформленного лоскутами ткани из разных регионов России, а потом — в красном рабочем комбинезоне.
Большой экран позади певицы и ее бэк-вокалистов показывает сначала картины художников, а потом мозаику из экранов с женщинами на них. Как сообщает ТАСС, подпевать Маниже будут представительницы разных народов нашей страны, в том числе знаменитости, такие как актрисы Чулпан Хаматова и Александра Бортич, певица Татьяна Буланова и учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.
В ходе своей первой пресс-конференции в Нидерландах 8 мая Манижа рассказала, что среди тех, кем она вдохновлялась — группа «Тату» с песней «Не верь, не бойся, не проси» (дуэт исполнял ее на «Евровидении» в 2003 году). Эту композицию Манижа частично перепела вместе со своей группой на PreParty «Евровидения» в начале мая.
Также певица рассказала, что немного изменила текст песни Russian Woman до ее релиза.
«Я решила, что мы не отскакиваем (bounce) от стены — мы тут, чтобы сломать (break) стену», — цитирует ее ТАСС.
«Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Российская артистка выйдет на сцену в первом полуфинале.