Певица Манижа, представляющая в 2021 году Россию на конкурсе песни «Евровидение», провела первую репетицию в Роттердаме и рассказала об изменениях, которые внесла в свой номер. Трейлер ее выступления опубликован 8 мая на официальном канале конкурса.



Из видео следует, что артистка, исполняя песню «Russian Woman», предстанет в двух образах: сначала внутри гигантского, с кринолином, платья в пол, оформленного лоскутами ткани из разных регионов России, а потом — в красном рабочем комбинезоне.



Большой экран позади певицы и ее бэк-вокалистов показывает сначала картины художников, а потом мозаику из экранов с женщинами на них. Как сообщает ТАСС, подпевать Маниже будут представительницы разных народов нашей страны, в том числе знаменитости, такие как актрисы Чулпан Хаматова и Александра Бортич, певица Татьяна Буланова и учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.