Время пришло: группа «Кис-кис» сыграет Петербургу панк-рок

Соня и Алина из группы «Кис-кис» ждут возможности раскачать своей музыкой Петербург еще с декабря прошлого года. С тех пор коллектив выпустил новый мини-альбом «Клетка» и даже экранизировал заглавную песню, так что услышать новинки и уже знакомые композиции Северная столица сможет 28 мая в клубе А2 (16+).

Сейчас снобам самое время хмурить брови. Да, новый панк-рок — это две молодые девушки из Петербурга, которые за 3 года прошли путь от никому неизвестных новичков до больших сцен и толп фанатов. Соня Сомусева отвечает за вокал, Алина Олешева — за ритм-секцию. Есть в «Кис-кис» и парни — один с гитарой, второй с басом, но лидерство сосредоточено в женских руках. В принципе, все в духе времени.

Интересно наблюдать и творческое развитие «Кис-кис». Девушки начинали с песен про секс по дружбе, тусовки и фотографии детородных органов (да!), а теперь, в 2021 году, у коллектива есть композиция о протесте и свободе («Клетка»). Кому-то это может показаться слишком прямолинейным и даже конъюнктурным высказыванием, но сам факт, что «Кис-кис» ищет новые темы, похвален.



Уже сейчас Соня и Алина желанные гостьи на крупнейших музыкальных фестивалях, так что посетить концерт стоит хотя бы ради того, чтобы лично увидеть становление новых отечественных рок-звезд.



В песне «Клетка» есть мат, так что мы не можем показать вам клип, но посмотрите, как «Кис-кис» сходили к Урганту с одним из своих главных хитов.

