Организаторы концерта группы «Мумий Тролль», который должен был пройти 20 июня в «Севкабель Порту», заявили, что у них были все необходимые разрешения на его проведение. Но они были внезапно отозваны .

«Самое печальное, что в текущей ситуации никакие разрешения и согласования не работают, — прокомментировали отмену в Euroshow Promoter. — Мы, как организаторы концерта "Мумий Тролль", получили все необходимые разрешения, подали все документы в соответствии с актуальными требованиями Правительства города, готовились к проведению концерта с соблюдением всех противоэпидемических норм. 17 и 18 июня нам подтверждали наши разрешения. А 19 июня они были отозваны: сначала Роспотребнадзором, а затем и комитетом по культуре Санкт-Петербурга».

В компании сообщили, что относятся «с пониманием» к требованиям безопасности, но и расстроены произошедшим. Также в Euroshow обращают внимание, что в текущей ситуации организаторов событий оставили без универсального алгоритма действий.



Промоутеры пообещали назвать новую дату концерта в кратчайшие сроки и попросили зрителей поддержать их: финансовые потери они оценили в сумму более 10 миллионов рублей.



Случай с отменой концерта группы «Мумий Тролль» — не первый за последние дни, когда организаторы сталкиваются с отменой ранее согласованного события фактически за сутки или даже меньше до его начала. Второй день слушатели фестиваля «Дикая мята», также отмененного по требованию властей из-за эпидемиологической обстановки, распространяют призыв не сдавать билеты и раскупить мерч (фирменную продукцию) с целью поддержать организаторов, заявивших о 100-миллионном убытке.

