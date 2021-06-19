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«Разрешения и согласования не работают». Организаторы концерта «Мумий Тролля» назвали причину отмены

Организаторы концерта группы «Мумий Тролль», который должен был пройти 20 июня в «Севкабель Порту», заявили, что у них были все необходимые разрешения на его проведение. Но они были внезапно отозваны.

Фото: предоставлено организаторами
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«Самое печальное, что в текущей ситуации никакие разрешения и согласования не работают, — прокомментировали отмену в Euroshow Promoter. — Мы, как организаторы концерта "Мумий Тролль", получили все необходимые разрешения, подали все документы в соответствии с актуальными требованиями Правительства города, готовились к проведению концерта с соблюдением всех противоэпидемических норм. 17 и 18 июня нам подтверждали наши разрешения. А 19 июня они были отозваны: сначала Роспотребнадзором, а затем и комитетом по культуре Санкт-Петербурга».

В компании сообщили, что относятся «с пониманием» к требованиям безопасности, но и расстроены произошедшим. Также в Euroshow обращают внимание, что в текущей ситуации организаторов событий оставили без универсального алгоритма действий.

Промоутеры пообещали назвать новую дату концерта в кратчайшие сроки и попросили зрителей поддержать их: финансовые потери они оценили в сумму более 10 миллионов рублей.

Случай с отменой концерта группы «Мумий Тролль» — не первый за последние дни, когда организаторы сталкиваются с отменой ранее согласованного события фактически за сутки или даже меньше до его начала. Второй день слушатели фестиваля «Дикая мята», также отмененного по требованию властей из-за эпидемиологической обстановки, распространяют призыв не сдавать билеты и раскупить мерч (фирменную продукцию) с целью поддержать организаторов, заявивших о 100-миллионном убытке.

Фото: предоставлено организаторами

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Комментарии (2)

EnsiferuM
Психушка какая-то с этим вирусом. Сделали жупел, чтоб ему было удобнее убивать зашуганных, наверное.
Athair
Известная российская проблема - управление не на основе законов и правил, а на волевых решениях.

Установили бы уж сразу - "до снижения заболеваемости до такого-то уровня (заведомо безопасного, типа 50 человек в день для СПб) - запрещены все массовые мероприятия". И всё. А не так - то можно, то нельзя.

Сочувствую и организаторам, и исполнителям - 20-21 годы вообще жуть какая-то... И Нашествие жаль, и Дикую мяту...
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