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В Петербурге отменяют концерт группы «Мумий Тролль»

Концерт группы «Мумий Тролль», который должен был состояться 20 июня в «Севкабель Порту», отменен. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе площадки, не уточняя подробностей. Еще утром 19 июня в группе мероприятия в «ВКонтакте» был размещен пост, в котором организаторы указывали, что событие «согласовано».

Позднее информацию об отмене концерта подтвердили и сами артисты, пообещав в скором времени назвать новую дату проведения.

«Наша группа совместно с организаторами до последней минуты готовилась к выступлению, — сообщается в посте группы «Мумий Тролль» в «Инстаграме». — К сожалению, реальность такова, что в текущей эпидемиологической обстановке проведение концерта невозможно, у организаторов были отозваны все необходимые и полученные разрешения».

Днем 19 июня стало известно, что в Петербурге вводятся новые антикоронавирусные ограничения: с 21 июня запрещается доступ посетителей в аквапарки и на аттракционы, на мероприятия численностью более 75 человек, проведение которых согласовывается комитетом по промышленной политике, посетители будут допускаться только с отрицательным ПЦР-тестом.

Ранее о временном закрытии проекта «Летний театр в Бутылке» сообщили в «Новой Голландии». Также накануне начала был отменен фестиваль «Дикая мята» в Тульской области. Отменен и Грушинский фестиваль в Самарской.

17 июня петербургский комитет по культуре опубликовал разработанный совместно с Роспотребнадзором регламент проведения уличных мероприятий. Изменился и порядок согласования: теперь организаторы событий должны сначала согласовать их с Роспотребнадзором, а уже потом с комитетом по культуре.

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Комментарии (1)

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