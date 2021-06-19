В Петербурге отменяют концерт группы «Мумий Тролль»

Концерт группы «Мумий Тролль», который должен был состояться 20 июня в «Севкабель Порту», отменен. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе площадки, не уточняя подробностей. Еще утром 19 июня в группе мероприятия в «ВКонтакте» был размещен пост, в котором организаторы указывали, что событие «согласовано».
Позднее информацию об отмене концерта подтвердили и сами артисты, пообещав в скором времени назвать новую дату проведения.
«Наша группа совместно с организаторами до последней минуты готовилась к выступлению, — сообщается в посте группы «Мумий Тролль» в «Инстаграме». — К сожалению, реальность такова, что в текущей эпидемиологической обстановке проведение концерта невозможно, у организаторов были отозваны все необходимые и полученные разрешения».
Днем 19 июня стало известно, что в Петербурге вводятся новые антикоронавирусные ограничения: с 21 июня запрещается доступ посетителей в аквапарки и на аттракционы, на мероприятия численностью более 75 человек, проведение которых согласовывается комитетом по промышленной политике, посетители будут допускаться только с отрицательным ПЦР-тестом.
Ранее о временном закрытии проекта «Летний театр в Бутылке» сообщили в «Новой Голландии». Также накануне начала был отменен фестиваль «Дикая мята» в Тульской области. Отменен и Грушинский фестиваль в Самарской.
17 июня петербургский комитет по культуре опубликовал разработанный совместно с Роспотребнадзором регламент проведения уличных мероприятий. Изменился и порядок согласования: теперь организаторы событий должны сначала согласовать их с Роспотребнадзором, а уже потом с комитетом по культуре.