Смольный утвердил регламент согласования уличных мероприятий. Программки и массовые сцены — под запретом

Комитет по культуре совместно с Роспотребнадзором разработал регламент проведения уличных мероприятий, который ранее анонсировался в обновленной версии 121-го постановления от 10 июня. С полной версией документа, занявшего 9 страниц, можно ознакомиться в группе комитета «Вконтакте».



В документе есть формула для расчета максимального количества посетителей на мероприятии, исходя из «полезной площади для зрителей», не включающей зону пультовой, входную зону, зону туалетов, сцену и техническое пространство за сценой, рабочие и подсобные помещения. В партере (при его наличии) допускается рассадка с заполняемостью 75% от общего количества мест.

