Смольный утвердил регламент согласования уличных мероприятий. Программки и массовые сцены — под запретом

Комитет по культуре совместно с Роспотребнадзором разработал регламент проведения уличных мероприятий, который ранее анонсировался в обновленной версии 121-го постановления от 10 июня. С полной версией документа, занявшего 9 страниц, можно ознакомиться в группе комитета «Вконтакте».
В документе есть формула для расчета максимального количества посетителей на мероприятии, исходя из «полезной площади для зрителей», не включающей зону пультовой, входную зону, зону туалетов, сцену и техническое пространство за сценой, рабочие и подсобные помещения. В партере (при его наличии) допускается рассадка с заполняемостью 75% от общего количества мест.
Среди других пунктов документа — необходимость проветривания помещений с постоянным пребыванием работников «не реже чем каждые 2 часа (не менее 5 минут) или там, где это невозможно, — регулярное обеззараживание воздуха». И посетителей, и работников организатор мероприятия должен обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания. На сцене — «по возможности» надо исключить мероприятия с хоровыми и массовыми сценами с одномоментным количеством участников более 70 человек. «По возможности» же — расстояние от сцены до зрителей должно составлять не менее двух метров, а расстояние между артистами — не менее полутора метров в ходе репетиций. Нельзя раздавать печатную продукцию и другой материал. Кормить работников также не разрешено, а посетителям можно продавать только напитки в заводской упаковке.
Напомним, ранее комитет по культуре анонсировал перенос крупных культурных событий в городе на период «Евро-2020» и «Алых парусов» из-за угрозы распространения коронавируса.