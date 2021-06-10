Смольный ограничил число зрителей на культурных и зрелищных мероприятиях

В соответствии с документом, с 12 июня по 12 июля число зрителей на культурных и зрелищных мероприятиях в помещениях не должно превышать 3000. Мероприятия на открытом воздухе численностью более 75 человек должны проводиться в соответствии с регламентом, который разработает комитет по культуре.

Сейчас обязательному согласованию с городскими властями подлежит проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий численностью более 75 человек в зданиях, строениях, сооружениях, а также на открытом воздухе. Максимально допустимое количество посетителей мероприятия определяется городскими властями.