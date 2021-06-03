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В Петербурге переносят крупные концерты на время ПМЭФ, Евро-2020 и «Алых парусов»

В Петербурге до 6 июня переносят массовые культурные мероприятия, не относящиеся к Международному экономическому форуму. Речь идет в первую очередь о концертах, которые проходят на нестационарных площадках или площадках без стационарного партера, а также на тех, где велик риск нарушения антиковидных мер безопасности. Об этом сообщили «Фонтанке» 3 июня в комитете по культуре Петербурга.

«Благоприятная эпидемиологическая обстановка позволила Петербургу в июне проводить три крупных события: ПМЭФ, Евро-2020 и «Алые паруса». Чтобы сохранить благоприятную эпидемиологическую обстановку, городу необходимо равномерно распределить проведение массовых мероприятий. В связи с этим совместно с организаторами принято решение о переносе концертов, запланированных на период проведения данных мероприятий», — говорится в официальном заявлении.

В комитете подчеркнули, что решения принимались индивидуально и согласовывались с организаторами: события состоятся, но позднее, когда в городе не будет такого количества гостей. Пока что решения приняты относительно тех событий, которые планировались в срок до 6 июня. В отношении тех событий, что попадают на даты футбольного чемпионата и праздника выпускников, информация будет сообщена дополнительно.

Одно из самых массовых событий, запланированных на эти даты, — концерт группы The Hatters, который планировался в «Юбилейном» 6 июня, — переносится. Предполагалось, что зрителей ждет грандиозное шоу по случаю пятилетия группы с участием звездных гостей: группы Little Big, Эльдара Джарахова и других. Новая дата — 1 июля, площадка — «Севкабель Порт». Также переносится концерт группы «Каста», который планировался в А2.

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