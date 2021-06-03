В Петербурге переносят крупные концерты на время ПМЭФ, Евро-2020 и «Алых парусов»

«Благоприятная эпидемиологическая обстановка позволила Петербургу в июне проводить три крупных события: ПМЭФ, Евро-2020 и «Алые паруса». Чтобы сохранить благоприятную эпидемиологическую обстановку, городу необходимо равномерно распределить проведение массовых мероприятий. В связи с этим совместно с организаторами принято решение о переносе концертов, запланированных на период проведения данных мероприятий», — говорится в официальном заявлении.



В комитете подчеркнули, что решения принимались индивидуально и согласовывались с организаторами: события состоятся, но позднее, когда в городе не будет такого количества гостей. Пока что решения приняты относительно тех событий, которые планировались в срок до 6 июня. В отношении тех событий, что попадают на даты футбольного чемпионата и праздника выпускников, информация будет сообщена дополнительно.

