«Мумий Тролль» сыграет в Петербурге «После зла»

Коронавирусная статистика снова пугает и власти взялись за ужесточение. Тем не менее концерт группы «Мумий Тролль» в пространстве «Севкабель Порт», похоже, все же состоится. Но на всякий случай следите за новостями, а пока можете выбирать нарядные маски, чтобы 20 июня во всеоружии подпевать Илье Лагутенко. (12+)



Фото: mumiytroll.com/ Поделиться Поделиться







Увы, далеко не все «динозавры» русского рока способны сохранить актуальность в век TikTok. Это удается «Би-2», в какой-то мере — Борису Гребенщикову и точно удается «Мумий Троллю». Лагутенко как будто бы даже забыл стареть — по-прежнему активен, моден и по-хорошему чудаковат.



Петербургский концерт проводит коллектив в большой тур «После зла» — так называется последний полноформатный альбом «Мумий Тролля», вышедший в самом конце прошлого года. Надо сказать, что 2020 год вообще был крайне продуктивен для музыкантов, например у них вышел альбом ремиксов на песню «Лето без Интернета», сборник хитов Best 20–20, а также две части альбома «Призраки завтра» (одноименную песню вы могли слышать в заставке сериала «Вампиры средней полосы» с Юрием Стояновым). Да и в 2021 году они тоже без дела не сидят: во-первых, выпустили клип на песню «Экосистема», где танцоры пытаются починить автомобиль, а во-вторых, записали Ecosystem — свежий мини-альбом коллектива, который увидел свет в январе.



В рамках подготовки к концерту не забудьте освежить в памяти слова знакомых шлягеров — «Владивосток 2000», «Медведица», «Утекай», «Забавы» и других. Уж без них точно не обойдется.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

