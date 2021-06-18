FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +28
72.50р86.70р
ЕВРО-2020Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхКому нельзя делать прививкуОбраз жизни
1
Печать

«С грустью в голосе и слезами на глазах»: Новая Голландия не избежала отмены мероприятий из-за ковида

В Новой Голландии закрывают недавно открытый «Летний театр в Бутылке»

Администрация культурной урбанизации «Новая Голландия» 18 июня сообщила о закрытии своего нового проекта «Летний театр в Бутылке». Небольшой амфитеатр с рядами и столиками на открытом воздухе начал работу только в последних числах мая.

Причина остановки работы очевидна: коронавирус — точнее, формулируют организаторы, — «обновление постановления правительства Санкт-Петербурга в отношении правил и норм проведения мероприятий на открытом воздухе». Соответствующий регламент комитет по культуре утвердил совместно с Роспотребнадзором и опубликовал накануне, 17 июня. Согласно действующему в настоящее время порядку, проведение мероприятий под открытым небом, рассчитанное более чем на 75 зрителей, должно сначала согласовываться в Роспотребнадзоре — и потом уже в комитете по культуре.

В «Новой Голландии» надеются, что «Летний театр» сможет возобновить работу, «как только это снова будет возможно».

Накануне «Фонтанка» интересовалась положением дел с проведением мероприятий в «Новой Голландии» — там корреспонденту рассказали, что направляли все документы в Роспотребнадзор и комитет по культуре и не получали отказа (но на момент подачи заявки порядок получения разрешения опубликован еще не был). В то же время с запретом на проведение мероприятий и даже полным закрытием уже столкнулись в «Никольских рядах»

Ранее 18 июня стало известно о том, что в ночь перед началом фестиваля «Дикая мята» он был отменен по требованию властей Тульской области. Также 17 июня стало известно об отмене Грушинского фестиваля авторской песни, который должен был пройти с 1 по 4 июля в Самарской области.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

M_Mary
а ВКфест значит состоится? Запасаемся попкорном, с интересом ждем развития истории...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний