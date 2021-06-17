Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







С 17 июня в Петербурге начали действовать новые коронавирусные ограничения, которые запрещают работу фуд-холлов и фуд-плейсов, а также ограничивают массовые мероприятия, в том числе на открытом воздухе. Ужесточение мер совпало с прекращением работы двух гастрономических проектов в центре города — общественного пространства «Никольские ряды» и фудтрак-ярмарки «Кочевники» на Думской улице. «Фонтанка» выяснила, в чем причина остановки бизнеса и разделят ли их судьбу «Василеостровский рынок» и «Новая Голландия».



Информация о том, что пространство «Никольские ряды» закрылось для посетителей, появилась 16 июня на его сайте. «До 20 июня по техническим причинам «Никольские Ряды» закрыты. Приносим свои извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении. Причины возникли некстати — площадка приглашала зрителей смотреть трансляции матчей Евро-2020 во внутреннем дворе и явно могла рассчитывать на хороший трафик.



Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В самой компании суть проблем не прокомментировали. Но, по информации «Фонтанки», причиной стали претензии Роспотребназора и новые коронавирусные ограничения. Как пояснили «Фонтанке» в комитете по культуре, публичная трансляция матчей — это культурно-массовое мероприятие. Она была согласована ведомством. Но изменения в постановление № 121, которые вступили в силу 17 июня, ужесточили правила. И «Никольские ряды» должны были сначала согласовать мероприятие с Роспотребнадзором, а потом уже заново с комитетом. «В комплекте документов обязательно согласование с Роспотребнадзором», — пояснили в комитете по культуре. Такая заявка на данный момент не поступала. Впрочем, регламент для уличных мероприятий был опубликован только сегодня.



По информации «Фонтанки», компания уже успела навлечь гнев Роспотребнадзора. Она обратилась в ведомство с просьбой согласовать свое пространство как фан-зону, но получила отказ. Также в «Никольских рядах» была проведена выездная проверка, по итогам которой были выявлены нарушения, а помещения опечатаны до решения суда. Какие именно, в Роспотребнадзоре на момент публикации не ответили.

Участники рынка не исключают, что причиной закрытия могли стать и требования UEFA. Ассоциация разрешает показывать матчи Евро-2020 предприятиям общественного питания, при условии, что те не зарабатывают на этом и не рекламируются, а также если имеют контракт с вещательной компанией, которая является партнером UEFA, рассказал «Фонтанке» один из рестораторов. А вот «Василеостровский рынок», который также заявил о готовности транслировать матчи Евро-2020, пока работает, хотя и в ограниченном объеме. Сейчас фуд-корт закрыт, но во дворе вовсю идут приготовления: на сайте гастрономического пространства говорится, что все заказы и посадка гостей будут осуществляться именно в летнем дворе. Резиденты круглой площади и всей продуктовой зоны будут работать в формате to go. Однако 121-е постановление, ограничивающее работу фуд-холлов, на данный момент не разрешает им работу навынос. В комитете по культуре отметили, что просмотры матчей «Василеостровский рынок» не согласовывал, так как имеет QR-код общепита. В самой компании на момент публикации на запрос «Фонтанки» не ответили.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Пространство «Бутылка» в Новой Голландии работает в обычном режиме, сообщили в пресс-службе. Рестораны в нем находятся в обособленных помещениях, а общей посадочной зоны во дворе уже нет — теперь это концертная площадка. Документы на согласование мероприятий, ближайшее из которых состоится вечером 17 июня, отправлены в Роспотребндазор и ранее уже были согласованы с комитетом по культуре. На момент подачи заявки порядок получения разрешения опубликован не был. «Официального отказа в проведении согласуемых мероприятий от Роспотребнадзора получено не было, считаем нашу обязанность по согласованию мероприятий выполненной», — сообщили в «Новой Голландии».



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Вынужденно прекратила работу фудтрак-ярмарка «Кочевники», которая в мае открылась на парковке «Перинных рядов». Ранее «Фонтанка» уже писала, что проект не заработал в полную силу, так как не смог согласовать проведение уличных концертов с комитетом по культуре. Но теперь остановил и торговлю.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Как рассказали «Фонтанке» участники ярмарки, свернуть работу было решено после визита полиции. 10 июня сотрудники УМВД России по Центральному району пришли к «Кочевникам» с проверкой. Поводом стала жалоба на шум в ночное время, хотя резиденты подчеркивают, что по ночам не работают, да и жителей на Думской нет. Итогом был протокол в отношении сотрудника одного из фудтраков. Иностранный гражданин, который по договору подряда работал как повар, не имел права принимать деньги у посетителей, решили в полиции.



Также стражи порядка усомнились в законности торговли в данном месте и изъяли один из фудтраков с формулировкой «до окончания сроков проверки», рассказала его владелица Екатерина Шибакина. Спустя неделю его не вернули, хотя юристы «Кочевников» представили договоры аренды с собственником «Перинных рядов», которая в свою очередь арендует территорию у города.

Предпринимательница считает такие действия полиции необоснованными и уже обратилась с жалобой к бизнес-омбудсмену Александру Абросимову. Применение обеспечительных мер за нарушение миграционных правил не предусмотрены действующим законодательством, а лишение владельца автомобильного прицепа нарушает права и законные интересы предпринимателя и фактически является воспрепятствованием законной деятельности, говорится в обращении (есть в распоряжении «Фонтанки»). «Мы обескуражены и не понимаем причину такого пристального внимания», — заявил «Фонтанке» исполнительный директор компании-оператора «Кочевников» Петр Цветков. Сейчас ярмарка прекратила работу, а команда пытается вызволить фудтрак своего субарендатора.

В КИО на момент публикации не ответили на запрос по этому поводу. В администрации Центрального района сообщили, что проверяли законность «Кочевников» и претензий к проекту не имеют. Повышенное внимание проверяющих может быть связано с тем, что фудтрак-ярмарка работает вблизи фан-зоны на Конюшенной и Дворцовой площади, считает председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина. Ранее разговор шел о возможности полного запрета на нестационарную торговлю в радиусе двух километров от официальных фан-зон. Но в комитете по промышленной политике уточнили, что на данный момент ограничения распространяются только на зону отчуждения вокруг стадиона.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»