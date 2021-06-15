«В повестке стоял московский сценарий». Смольный рассказал бизнесу, чего ждать от третьей волны

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







С 17 июня в Петербурге начнет действовать новый пакет коронавирусных ограничений. Решение принималось экстренно в ночь с 13 на 14 июня — вскоре после того, как об ужесточении мер заявила Москва. Но петербургские запреты оказались куда мягче.

Логику решений и дальнейшие перспективы бизнесу обрисовали 15 июня в ходе экспертных советов по торговле и общественному питанию, рассказали «Фотанке» участники совещаний. На них глава Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасной деятельности Александр Ситов сообщил, что обстановка с заболеваемостью в городе стремительно ухудшается.



Конкретных цифр при этом не прозвучало, но предприниматели настаивать не стали. Хотя статистика новых выявленных случаев с начала июня колебалась на уровне 850 заболевших в день, а сводка об обращениях за медицинской помощью и госпитализациях в какой-то момент перестала выходить, перепрофилирование больниц и очереди из скорых уже красноречиво говорят об эпидемиологической ситуации в городе. В больницы, по информации «Фонтанки», увозят более чем по 800 человек в день, что сопоставимо с пиком первой волны. А сегодня подъем заболеваемости «увидел» и Роспотребнадзор. Инициатором ужесточения коронавирусного режима в Северной столице стала лично глава Роспотребнадзора Анна Попова, рассказали «Фонтанке» два источника, близкие к оперштабу. После ее обращения чиновники и местные санитарные власти стали срочно решать, как эффективнее всего разрывать цепочки заболеваемости. По словам одного их собеседников, изначально обсуждался московский сценарий — с введением нерабочей недели и запретом на работу общепита уже с 23:00.



Но столичный вариант в Смольном сочли чересчур травматичным. От введения нерабочих дней отказались, а общепиту разрешили работать до 2 ночи. Также запреты ввели не сразу, а с 17 июня, чтобы у компаний было время спасти запасы и перевести сотрудников в другие точки. Здесь чиновники учитывали опыт предыдущих локдаунов и высказанные бизнесом соображения по времени работы. Но вот фуд-корты отстоять не удалось. Они, как и детские развлечения и островные точки в ТЦ, являются местами массового скопления — здесь Роспотребнадзор твердо стоял на своем.

Ввод дальнейших ограничений будет зависеть от того, как будет расти заболеваемость. Но, по словам собеседников «Фонтанки», вероятно, следующие ограничения коснутся концертов и других зрелищных мероприятий — именно оттуда поступают самые тревожные сигналы о нарушениях ковидных норм. Не исключено, что будет скорректирован формат проведения «Алых парусов», чтобы сделать праздник «максимально рассредоточенным» — как именно, еще будет обсуждаться с Роспотребнадзором.



А вот футбольным болельщикам дополнительные ограничения пока не грозят. Нормы безопасности на стадионе признаны приемлемыми. Фан-зону пока попытаются усмирить запретом продажи еды и строгим контролем масочного режима.

Впрочем, Смольный готов пересмотреть и уже введенные ограничения. Чиновники согласились выслушать возражения и предложения бизнеса. «По итогам прошедшего совещания были достигнуты договорённости о подготовке и предоставлению в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле конкретных совместных предложений рестораторов и торговых центров, которые, возможно, позволят хотя бы частично сохранить возможность работы фуд-кортов и «островков». Данные предложения будут обсуждены на совместной встрече с Роспотребнадзором», — подтвердила «Фонтанке» генеральный директор ТК «Невский центр» Дарья Ветрова.

«Новая редакция постановления [№ 121 о введении коронавирусных ограничений] — хороший пример того, что власти перешли к диалогу с бизнесом и что не произошло прямого копирования с Москвы», — считает глава Союза улицы Рубинштейна Максим Жуков. Он напомнил, что во время второй волны рестораторы пытались донести до чиновников мысль, что классические рестораны и после 23:00 работают в «безопасном формате», а вовсе не становятся местом для «жарких танцев». Запретив работу после 2:00, власти отсекли именно ночные клубы.



Логику приостановки работы фуд-кортов бизнес тоже понимает, но просит рассмотреть смягчение в виде работы навынос, а также предусмотреть компенсации операторам. Такие точки возобновили работу лишь в феврале — и то с 50-процентной заполняемостью, напоминает Максим Жуков. А значит, еще не смогли полностью восстановиться. Предложения пока в разработке, но, по мнению главы объединения, поддержка должна быть «привязана» к сотрудникам, которые потеряют доход.

Участники объединения «Рестоград» («Теремок», «Бахрома — Токио сити», «Русская рыбалка» и другие) с пониманием отнеслись к введённым мерам. «Нам, как и городским властям, важно, чтобы инфекция прекратила распространение до того момента, когда придётся принимать более серьёзные шаги, как это было в первую и вторую волну», — прокомментировал его глава Александр Ружинский. При этом «Рестоград» планирует добиваться возможности торговли навынос для фуд-кортов и фуд-холлов — и, например, согласовать для этого введение дополнительных мер безопасности. «Далее, в зависимости от эпидемиологической обстановки, будем договариваться о постепенном возврате к работе», — добавил он.



Но бизнес не исключает, что лояльность властей в данный момент продиктована «имиджевой» составляющей — чемпионатом Европы по футболу и предстоящими «Алыми парусами». «У нас нет иллюзий, и мы понимаем, что когда Евро-2020 закончится, все может измениться», — говорит один из участников экспертных советов. Но, предоставляя бизнесу возможность работать сейчас, власти позволяют создать подушку безопасности, чтобы выдержать последующие ограничения.

Также в ходе экспертных советов бизнесу наказали усилить контроль за соблюдением масочного режима сотрудниками и посетителями и напомнили о грозящих за нарушения штрафах. «Сказали, что будут штрафовать ТЦ, если большое количество посетителей без масок», — отметил один из участников. По словам другого собеседника, ретейлу поручили активнее информировать персонал о возможности вакцинации. Но о каких-то вариантах поощрения по примеру Москвы, где среди привившихся разыграют автомобиль, или Ленобласти, где для общепита и салонов красоты с вакцинированными сотрудниками снимаются ограничения по заполняемости, речи не шло.



Представитель Союза независимых рестораторов Александр Романенко рассказал, что в своих заведениях предлагал и премии по 5 тысяч рублей за вакцинацию, и iPhone 12 разыгрывал. Но не преуспел. Молодые сотрудники отвечали, что свое мнение не изменят. «Единственное решение — обязательная вакцинация 100% сотрудников в гостиницах, магазинах на государственном или на городском уровне», — считает он.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

