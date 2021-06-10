Фото: Эмин Джафаров/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







9 июня Законодательное собрание Петербурга проголосовало в первом чтении за поправки в закон о ярмарочной деятельности, который продлевает максимальный срок работы городских ярмарок в два раза — с 30 до 60 дней в квартал. Как стало известно «Фонтанке», эта корректировка – часть реформы уличной торговли, в результате которой в городе полноценно заработает формат фудтраков. Сейчас в Петербурге около сотни ресторанов на колесах, которыми владеют в основном гастроэнтузиасты. Профессиональные рестораторы тоже присматриваются к рынку, но ждут от чиновников понятных правил игры.



О желании развивать новый формат торговли Смольный заявил еще осенью прошлого года. Тогда же прозвучала идея дать фудтракам пристанище на ярмарках, поскольку иначе земельное законодательство требует сложного согласования и «прикрепления к земле» каждой машины. Как пояснил «Фонтанке» замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов, легализация фудтраков ожидается со дня на день. Концепция уже была рассмотрена и одобрена на заседании правительства. Сейчас юридический комитет заканчивает согласование поправок в постановление о нестационарной торговле № 1045, которое включит их в список допустимых ярмарочных форматов (сейчас — только павильоны, палатки, киоски — прим.ред.).

Эксперимент с фудтрачной ярмаркой уже стартовал. Фуд-паркинг «Пикник на обочине» на Южной аллее Приморского парка Победы работает с начала мая. Организатор — подведомственный Смольному Центр контроля качества товаров и услуг. Но пока не внесены нужные поправки в законодательство, приходится идти на ухищрения. Судя по фото в инстаграме парка, фудтраки замаскированы с помощью деревянных экранов под обычные павильоны. Чтобы организовать непрерывную работу 1 мая — 30 сентября, проект разбит на несколько сменяющих друг друга ярмарок («Пикник на обочине», «Майский пикник», «Футбольный пикник», «Кругосветный пикник»), следует из плана на сайте комитета по промышленной политике.



Внесение изменений в правила нестационарной торговли даст возможность ставить рестораны на колесах и на других ярмарках, включая Рождественскую на Манежной площади. А увеличенные сроки — сделать участие интересным для бизнеса.

Сейчас в Петербурге работает около 100 фудтраков, оценивает Петр Цветков, исполнительный директор CitiZen и соавтор проекта «Кочевники». В основном, их держат гастроэнтузиасты. Они работают на фестивалях, но для постоянной работы мест катастрофически не хватает.

CitiZen решили предвосхитить городские фудтрак-ярмарки и организовали проект «Кочевники» на парковке Перинных рядов (находится в долгосрочной аренде у собственников здания). Но пока он не заработал в полную силу – из запланированных 10 фудтраков сейчас торгует четыре. Посетителей на ярмарке практически нет и через соцсети ее не продвигают. По словам руководителя CitiZen Артема Балаева, заманивать горожан и туристов хотели с помощью выступлений уличных музыкантов, но, как выяснилось, для массовых мероприятий надо получать разрешение комитета по культуре. В коронавирусных реалиях получить такое согласование не просто, а с проведением в городе Петербургского международного экономического форума и чемпионата Европы по футболу — вдвойне. Но после того, как футбольный карнавал завершится, команда CitiZen намерена повторить попытку, отмечает Балаев.



Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Просто взять и начать торговать с фудтрака на частной и арендованной у другого бизнеса земле тоже не получится. Во-первых каждый предприниматель должен уведомить Роспотребнадзор о начале деятельности. Во-вторых, нужно согласовать внешний вид с комитетом по градостроительству и архитекторе. Также нужно выполнять нормативы Роспотребнадзора по уровню шума и коронавирусные правила по социальной дистанции и так далее. Эти законодательные нюансы владельцы фудтраков не всегда учитывают, говорит Петр Цветков.

Профессиональные рестораторы видят перспективы в фудтрачном бизнесе, но ждут больше ясности от властей — как по допустимым местам торговли, так и по внешнему виду.

Инвестировать в рестораны на колесах готова, к примеру, сеть «Теремок». Как рассказали в пресс-службе, первый автомобиль уже находится в производстве. Компания выбирает локацию, но пока рассматривает только частную собственность. «Есть два варианта размещения на городских площадках - как НТО, но процедура согласования очень долгая и сложная. Второй вариант - через городские ярмарки. Но здесь тоже есть ограничения — фудтрак не может стоять более 30 дней», - говорят в «Теремке». В числе интересных площадок в компании также называют городские парки и ожидают от городских властей упрощения согласования. «Мы считаем это направление очень перспективным, к следующему лету планируем запустить уже 10 фудтраков», - прокомментировали в «Теремке».



CitiZen тоже рассматривает покупку собственных фудтраков, если Смольный создаст для них площадки, в том числе на городских ярмарках. «Но сейчас инвестировать преждевременно, так как мы не понимаем, в каком виде их разрешат делать», - говорит Петр Цветков.

Как пояснил «Фонтанке» Александр Ситов, требования к техническим характеристикам и внешнему виду не войдут в измененное постановление об НТО — их будут прописывать в конкурсной документации на выбор оператора или требованиях к участникам, если организатором ярмарки выступит сам город. Но бизнесу следует ориентироваться на параметры, указанные в презентации комитета: длина - 6,2-6,3 м, ширина — 2,5-2,6 м, высота — 2,7-2,8 м, площадь — 15,5-16,4 кв. м. В оформлении предлагается использовать бело-голубые тона и виды Северной столицы. Но замглавы комитета не исключил, что жесткость требований может варьироваться в зависимости от района. Ярмаркам на периферии на первое время могут дать свободу выбора. Но в самых привлекательных местах в центре планку зададут сразу. «Постепенно хотим прийти к этому по всему городу», - сказал он.



Но такой подход не слишком радует бизнес. «Делать фудтраки единого дизайна странно. По сути это автомобиль. А совпадает ламборджини или запорожец с внешним видом какого-либо района, это дело только его владельца. Каждая гастрономическая концепция индивидуальна. Фудтрак, который продает бургеры не может выглядеть так, как фудтрак, который продает пиццу. Если мы хотим систематизировать подход к фудтракам, то это должны быть технические требования и нормы безопасности», - считает Петр Цветков.

Идеальным вариантом, по мнению предпринимателя, было бы вообще не привязывать фудтраки к конкретным локациям, а выдавать патенты на автомобиль. «Фудтрак — это не ларек на колесах. Его суть в передвижении за потоком. Например, утром встал у метро - продаю кофе и бутерброды, в обед приехал к бизнес-центру и продаю ланч-боксы, вечером приехал к концерту и продаю перекусы», - объясняет он. В таком варианте владельцы будут сами заинтересованы в том, чтобы вставить раньше и занимать правильные точки, они смогут получать больше доходов и платить больше налогов.



Глава объединения «Рестоград» Александр Ружинский считает появление городских фудтрачных ярмарок полезной инициативой, но опасается, что и здесь возникнет избыточное регулирование. Фудтрак — это идеальный формат для начинающих предпринимателей, так как позволяет начать бизнес с минимальными затратами и экспериментировать, говорит он. Но под управлением городских чиновников или выбранных ими операторов это может оказаться «очередной нафталиновой историей», куда смогут получить доступ только «свои».

Глава «Рестограда» считает, что фудтраки должны размещаться не в специально отведенных локациях, но везде, где позволяют правила парковки. «Если для этого необходимы изменения в законодательстве, мы готовы выдвинуть свои предложения», - отметил он.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

