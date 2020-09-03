На петербургских улицах и в парках может появиться постоянно действующая ярмарка с ресторанами на колесах. Бизнес сначала вдохновился, но, увидев перспективный «городской дизайн», загрустил.

автор фото Александр Щербак/Коммерсантъ

О том, чтобы выставить на городские улицы рестораны на колесах, Смольный задумался еще в начале июля. Возможность размещать фудтраки снизит порог входа на рынок для малого бизнеса, а жителям города представит «спектр кухонь мира», заявил на заседании правительства глава КППИТ Кирилл Соловейчик. Губернатор Александр Беглов поддержал идею. Но за два прошедших месяца чиновники ее кардинально переработали.

Обновленную концепцию 2 сентября представил бизнесу заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. По его словам, Смольный отказался от намерения ставить фудтраки на общих основаниях и сделает их форматом исключительно ярмарочной торговли.



Идея чиновников в том, чтобы «обойти минусы» действующего земельного законодательства, которое требует сложных и длительных согласований аренды участка. Причем правила одинаковы, что для летних кафе, что для лотка с мороженым, что для автолавки, что для киоска или павильона. Для города такая схема тоже неудобна: если бизнес нарушает правила, выгнать его быстро не получится: нужно сначала расторгнуть договор и ждать когда до выселения дойдут руки у ККИ.

В рамках коронавирусной поддержки бизнеса Смольный утвердил режим упрощенного согласования столиков летних кафе, расценив их как уличную мебель. В случае с фудтраками «лазейкой» для ухода от земельных отношений будет закон о ярмарочной торговле.

Схема будет выглядеть так: город определит локации в разных районах города, которые, по его мнению, подходят для размещения общепита на колесах, и включит их в контур ярмарки (рабочее название «Санкт-Петербургский фудтрак»). Организатором выступает Центр контроля качества товаров и услуг, подведомственный КППИТ. Он же договорится о подключении мест к электросетям и будет оказывать бизнесу услугу по вывозу мусора. Точки будут разыгрываться через аукционы, причем участниками смогут стать только владельцы фудтраков, которые чиновники предварительно проверят на соответствие городским стандартам. Примерно такой подход применялся при организации городской рождественской ярмарки.



По словам Александра Ситова, в городе могут появиться два новых формата стрит-фуда: круглогодичная распределенная ярмарка, где договоры с бизнесом будут заключаться на пять лет, и разовые локации — например, под мероприятия, которые проходят в парках. Правда, чтобы реализовать первую модель, придется не только закрепить понятие фудтрака в городском постановлении 1045, которое регулирует нестационарную торговлю, но внести изменения в городской закон «О порядке организации ярмарок». На данный момент он предусматривает ярмарки выходного дня (три дня в неделю) или региональные ярмарки (не более 30 дней в квартал). Сейчас идея проходит согласование в юридическом комитете.

Первая фудтрак-ярмарка (20 локаций по 1–2 торговых места каждая) может появиться уже в октябре. Сейчас КППИТ собирает предложения от предпринимателей, какие места они считают перспективными. Как следует из презентации, размещать общепит на колесах можно на проезжей части, если это разрешено правилами движения, на территории зеленых насаждений общего пользования: садов, парков, скверов, также любой территории, не входящей в границы улично-дорожной сети Петербурга. При этом клиентам будет запрещено находиться на газонах, цветниках и проезжей части. Открытый вопрос — будет ли город ограничивать расстояние общепита на колесах от стационарных ресторанов и разрешит ли ставить рядом с фудтраками выносные столики и стулья.



Локации будут согласовывать с районными администрациями. Но свой отказ им придется объяснять на специальной согласительной комиссии, которая может принять или не принять доводы. А вот у горожан шансов повлиять на расположение фудтраков не будет.

Но в КППИТ уверяют, что фудтраки не испортят облик города и не создадут неудобств соседям. У них не будет дизель-генератора, оборудование внутри должно будет отвечать всем стандартам Роспотребнадзора. То есть, в отличие от обычных автолавок, это будут полноценные рестораны на колесах — с холодильником, тройной раковиной для мытья посуды, внутренней системой водоснабжения, вентиляцией и так далее. При этом блюда, которые будут продаваться, должны быть приготовлены в стационарных ресторанах. Алкоголем в таких точках торговать будет нельзя.

Фото: комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Фото: комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Фото: комитет по промышленной политике, инновациям и торговле

Оформление будет выдержано в едином стиле: примерный дизайн на основе метабренда Петербурга подготовил комитет по развитию туризма. В нем предлагается использовать бело-голубые тона и виды Северной столицы. Максимальная разрешенная длина фудтрака составит 6,3 м, общая площадь — 16,4 кв. м. Это может быть как сам автомобиль, так и прицеп.



«Мы исходим из того, чтобы не ухудшить облик города, не навредить жителям и чтобы не было балаганов и спекулянтов», — подчеркнул Александр Ситов. По его словам, добросовестные предприниматели смогут продлить договоры с городом. А вот с теми, кто не соблюдает правила, разговор будет короткий — расторжение соглашения. Проверять, кто стоит и как торгует на фудтрак-ярмарках, Центр контроля качества будет ежедневно.

«Обмануть нас будет практически невозможно», — сообщил чиновник.

По информации «Фонтанки», на встрече в «Невской ратуше» присутствовали представители крупных ресторанных холдингов: Ginza, Italy Group, ReCa, а также Союза независимых рестораторов. В целом бизнес воспринял инициативу Смольного с интересом, но высказал ряд замечаний.

По словам владельца бара «Бакунин» Александра Романенко, он готов инвестировать в новый формат, но при условии, что город выделит действительно интересные места. «Если это будет в Купчино или какой-нибудь промзоне, город ни рабочих мест, ни налогов не увидит. Но если места будут выделяться в центре города, возле культурно-развлекательных мест, парков, Ледового дворца, например, это будет разумно для бизнеса, и город получит профит», — сказал он. Заключать договор нужно не меньше, чем на пять лет, считает предприниматель. Тогда вложения в фудтрак можно будет окупить.



По оценке участников рынка, стоимость прицепа, оборудованного по заявленным Смольным стандартам, обойдется от 600 тысяч до 2 млн рублей. Группа Ginza, которая экспериментировала с фудтраками в 2015 году, планировала вложить в развитие формата 20 млн долларов. Пилотный ресторан на колесах под вывеской «Больше шавермы» был поставлен возле Казанского собора, но просуществовал недолго. На вопрос «Фонтанки» о желании побороться за новый рынок, который создает Смольный, в компании на момент публикации не ответили.

Интерес к формату мобильного общепита проявляет сеть «Теремок». По словам совладельца компании Виталия Свидовского, она намерена приобрести пять фудтраков. Но пока ставить их планирует на частной территории. «Сейчас в Петербурге не так много ярмарок и городских фестивалей, где бы это было востребовано», — комментирует он.

Но предложенный Смольным брендбук вызвал у рестораторов изумление. «Внешний вид должен описывать философию бренда. Если универсальное оформление летних веранд в центе города еще можно считать нейтральным, то с фудтраками это не работает. Когда показали картинку, я резко перехотел идти в этот формат», — рассказал Александр Романенко.



Представители ресторанных холдингов на встрече также просили чиновников согласовать с Роспотребнадзором некоторые стандарты приготовления пищи. Действующие правила разрешают продавать в фудтраке мясные полуфабрикаты, прошедшие термическую обработку, то есть, по сути, просто разогревать. Жарить котлету для бургера из сырого мяса на месте незаконно.

Исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков затруднился оценить, насколько рабочей окажется инициатива Смольного. «Надо смотреть на детали, которых пока нет», — сказал он. Механизм распределения мест через аукционы эксперт считает лучшим вариантом. Прежняя попытка Смольного распределять места для автолавок по принципу «кто первый подал заявку» закончилась скандалами, напомнил он. Объем будущего рынка также пока оценить сложно. Но, по мнению Владимира Меньшикова, новый формат уличной торговли не нанесет урона классическим киоскам, павильонам и уличным кафе. «Если будет конкуренция — это плюс для всех, прежде всего для потребителей», — уверен он.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

