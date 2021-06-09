В Петербурге продлевают время работы ярмарок

Сроки проведения ярмарок в Петербурге продлевают вдвое, в целом они могут существовать до 8 месяцев в году. Инициативу 9 июня в первом чтении приняло Заксобрание города, документ поддержали 35 депутатов.



В текущей редакции ярмарки могут работать не более 30 дней в квартал, этот срок предлагается продлить до 60 дней. Авторы инициативы, депутаты Алексей Макаров и Александр Ходосок, полагают, что законопроект простимулирует активность малого бизнеса, а также сделает более доступными продовольственные товары для населения.