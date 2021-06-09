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В Петербурге продлевают время работы ярмарок

Сроки проведения ярмарок в Петербурге продлевают вдвое, в целом они могут существовать до 8 месяцев в году. Инициативу 9 июня в первом чтении приняло Заксобрание города, документ поддержали 35 депутатов.

В текущей редакции ярмарки могут работать не более 30 дней в квартал, этот срок предлагается продлить до 60 дней. Авторы инициативы, депутаты Алексей Макаров и Александр Ходосок, полагают, что законопроект простимулирует активность малого бизнеса, а также сделает более доступными продовольственные товары для населения.

Депутаты полагают, что ярмарки зачастую являются основным, а иногда и единственным каналом сбыта продукции с личных подсобных хозяйств, так как сотрудничество малых производителей с сетевыми продавцами затруднительно.

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Комментарии (2)

DMaster
Лучше продлили бы время работы метро.
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