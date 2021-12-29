Конфетти и серпантин: Billy’s Band приглашает петербуржцев отметить Новый год вместе

Первый день 2022 года петербуржцы могут встретить в компании Билли Новика и его коллектива. Billy’s Band приглашает на свой традиционный новогодний концерт, который состоится в клубе «Космонавт» (16+).
«В программе конфетти и серпантин, рассуждения о том, что счастье есть, и хорошо выдержанный алкоджаз», — так емко описывают грядущий концерт организаторы. Наслаждаться поклонники будут хорошо знакомыми шлягерами коллектива: увы, последний альбом Billy’s Band был в 2017 году, и едва ли под бой курантов случится чудо в виде нового релиза.
Однако совсем недавно коллектив принял участие в проекте «СмешКаверФест» — это альбом кавер-версий на композиции из мультфильма «Смешарики». Группа Billy’s Band исполнила «Новогоднюю колыбельную», а компанию Билли Новику на альбоме составляют «Мумий Тролль», «Кирпичи», «Несчастный случай», Светлана Сурганова и другие известные рок-музыканты. И вполне возможно, что эта новинка также прозвучит со сцены, тема-то подходящая. Но даже если и нет, любой петербуржец знает: у Billy’s Band куча отличных песен.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»