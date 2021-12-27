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В галерее на Невском пройдёт персональная выставка Александра Петросяна

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Именитый петербургский фотограф Александр Петросян много лет снимает город и его обитателей, вы наверняка видели его снимки: он работает с ИД «Коммерсантъ», сотрудничал с National Geographic, Le Monde, «Le Figaro», GEO, «Известиями», «Деловым Петербургом» и многими другими изданиями. Кадры Александра Петросяна уже стали нарицательными образами Петербурга.

Фото: предоставлено организаторами
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На выставке в центре фотожурналистики на Невском, 88, покажут кадры из книги «Кунсткамера», изданной в 2016 году, где переплетаются прекрасное и безобразное и запечатлён Петербург, в котором живут «добрые и наивные, злые и страшные, скоморохи и блаженные». А снимки из книги «Крыши и шпили Санкт-Петербурга» (издана в 2021) — это лучшие виды самого красивого города планеты с силуэтами крыш и шпилей, маскаронами и кариатидами, куполами и барельефами.

Фото: предоставлено организаторами
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Александр Петросян родился в 1965 году, живёт и работает в Петербурге. Лауреат множества российских и международных профессиональных премий.

Выставка «Петербург Александра Петросяна» пройдёт в Центре фотожурналистики с 30 декабря 2021 по 16 января 2021 с 12 до 20 часов.

6+

Анастасия Семенович

Фото: предоставлено организаторами
Фото: предоставлено организаторами

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