В Шереметевском дворце открылась алхимическая лаборатория. Ею заправляют АХЕ

В рамках фестиваля «Дягилев P.S.» Шереметевский дворец на несколько дней уподобился алхимической лаборатории: на его парадной лестнице и в залах разместился спектакль-променад Инженерного театра АХЕ «Протофауст».



Зрители перемещаются из одного пространства в другое, пытаясь разгадать, что создают персонажи, окруженные причудливыми конструкциями, пробирками, чашами, объектами-иллюзиями и — стихиями. Воздух, в котором вращаются конструкции, во входной зоне сменяет вода, устремляющаяся в водоворот; эфир, «недоступный чувствам» и «служащий средою для передачи сил или веществ невесомых», воплощается установленными на лестнице одно в другое гигантскими колесами-маховиками; земля в сумерках одного парадного зала второго этажа передает внимание зрителей огню в другом. Все вместе они сворачиваются в последнем зале в «ленту Мебиуса»: конструкцию вроде подиума, по которому вместе с актерами проходят мысли, надежды, идеи — от времен «Фауста» Гете до нашего времени с его ядерными испытаниями и нейронными сетями.