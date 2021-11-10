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В Шереметевском дворце открылась алхимическая лаборатория. Ею заправляют АХЕ

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В рамках фестиваля «Дягилев P.S.» Шереметевский дворец на несколько дней уподобился алхимической лаборатории: на его парадной лестнице и в залах разместился спектакль-променад Инженерного театра АХЕ «Протофауст».

Зрители перемещаются из одного пространства в другое, пытаясь разгадать, что создают персонажи, окруженные причудливыми конструкциями, пробирками, чашами, объектами-иллюзиями и — стихиями. Воздух, в котором вращаются конструкции, во входной зоне сменяет вода, устремляющаяся в водоворот; эфир, «недоступный чувствам» и «служащий средою для передачи сил или веществ невесомых», воплощается установленными на лестнице одно в другое гигантскими колесами-маховиками; земля в сумерках одного парадного зала второго этажа передает внимание зрителей огню в другом. Все вместе они сворачиваются в последнем зале в «ленту Мебиуса»: конструкцию вроде подиума, по которому вместе с актерами проходят мысли, надежды, идеи — от времен «Фауста» Гете до нашего времени с его ядерными испытаниями и нейронными сетями.

Автор: Фонтанка.ру

Новый спектакль, созданный специально для фестиваля, — продолжение исследования темы Фауста, которое на протяжении своего творческого пути ведут АХЕ.

О том же — выставка «Пять искушений Иоганна Фауста», открывшаяся в Полярном флигеле. Ее главный экспонат — это звук: зрители слушают несколько музыкальных произведений, написанных на знаменитый сюжет, — и исследуют, как по-разному воспринимали одно и то же произведение художники и композиторы — Гуно, Берлиоз, Бойто, Лист и Шнитке. Последний, кстати, видел хорошей маской чертовщины музыкальный шлягер, как явление пошлое и способное влезть в любую душу. И в этом смысле идеальной исполнительницей партии Дьявола он видел Аллу Пугачеву, что, впрочем, диву не радовало.

Выставка в меру академична, дополнена произведениями современного искусства таких авторов, как AES+F, Андрей Бартенев и аудиовизуальным перформансом Владимира Раннева и Марины Алексеевой «Глубокая мысль», впечатляющим не только музыкой, но и смелостью работы с пространством.

Спектакль «ПротоФауст» показывают вечерами до 14 ноября, выставка идет до 27 марта. Генеральным спонсором выставки стал банк ВТБ.

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