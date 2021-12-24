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Три богатыря снимут коня с трона

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С 30 декабря в кино начнут показывать дежурный отечественный новогодний мультик от студий «Мельница» и «СТВ» — «Три богатыря и конь на троне».

Фото: скриншот трейлера
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Похождениям рисованных былинных героев конца нет — и на сей раз они должны спасти сказочное царство от злых чар. По воле Бабы-яги князь Киевский и конь поменялись местами — и теперь лошадь сидит на троне и раздает абсурдные приказы, а правитель вынужден пахать поле. Вернуть эту путаницу на свои места и вынуждены те самые три богатыря — как обычно, с шутками и прибаутками.

6+

Иван Чувиляев

Фото: скриншот трейлера

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