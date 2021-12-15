В Петербурге представят ледовый мюзикл Татьяны Навки «Аленький цветочек» с Алиной Загитовой

На новогодних каникулах — с 30 декабря по 9 января — в СК «Юбилейный» состоится премьера ледового мюзикла Татьяны Навки «Аленький цветочек». В главной роли — олимпийская чемпионка Алина Загитова. Песни исполняют Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Николай Басков и другие.
Любовь — это волшебство. Она превращает камни в цветы, побеждает смерть, а безобразное и обреченное делает прекрасным и достойным счастья. Об этом — знакомая всем с детства русская сказка «Аленький цветочек».
В этом году Татьяна Навка и ее команда создали для поклонников фигурного катания грандиозное сказочное шоу. Вот несколько цифр: в постановке участвует 17 сказочных героев, 40 фигуристов, для которых создано почти сотня ярких костюмов (на них ушло 18 килограммов страз и пайеток и 760 метров золотого и серебряного шитья), а в целом в проекте задействовано свыше 1500 специалистов в области сценографии, сценической инженерии, хореографии, графического дизайна, костюмов, грима и так далее. Было создано более 8 тонн различных декораций: красочные 3D-проекции сменяются пиротехническими эффектами (лед будет буквально гореть), артисты ездят по льду на настоящем автомобиле, загадочным образом исчезают, перевоплощаются в разные образы и исполняют сложнейшие трюки.
— Моя любимая, нежная и сказочная история, от всей души получилась яркой, волшебной и искренней, — делится своими впечатленитями Татьяна Навка, — Потрясающие костюмы, музыка, актерская игра и, конечно же, незабываемое фигурное катание. Катание с закрытыми глазами, танцы на плавающей платформе и сальто в бальных платьях: для наших спортсменов нет ничего невозможного!
Но «Аленький цветочек» — не просто сказка на льду, это настоящий мюзикл. Все главные герои получили свой голос: Чудовище озвучил Григорий Лепс, с его фирменным «рычанием», а Принца — лирический тенор Александр Панайотов. Музыкальную партию Настеньки исполняет Ани Лорак, ее неудавшегося жениха и главного отрицательного персонажа Филиппа — Филипп Киркоров, Купца поет Николай Басков, а Колдунью — Анита Цой. Композитор — Сергей Ковальский, чьи песни поют Лариса Долина, хор Турецкого, Валентина Толкунова и многие эстрадные звезды.
Режиссером-постановщиком проекта выступил обладатель трех «ТЭФИ» Алексей Сеченов, известный своим участием в грандиозных шоу, таких как церемонии Универсиады в Казани, концерты Пола Маккартни в Москве и Петербурге и других.
0+. Дети до двух лет включительно проходят на спектакль бесплатно.