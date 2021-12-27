Идея объединить темы моря, сказки и Нового года родилась у организаторов проекта в преддверии 350-летнего юбилея царя Петра Первого, который основал Кронштадт, создал российский флот, ввел в стране обычай отмечать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января и совершил настоящее чудо, за три десятилетия превратив Русское царство в Российскую империю — одно из самых сильных и развитых государств мира.



«Сказка» открылась торжественным зажжением огней «Морской елки» на главной площади парка «Остров фортов», веселой детской интермедией с участием Деда Мороза, Снегурочки и их помощников, а также зажигательным выступлением артистов театра-цирка «Монгольфьери».