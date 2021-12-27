25 декабря в музейно-историческом парке «Остров фортов» началась «Морская зимняя сказка» — культурный проект под открытым небом. Гостей ждет красочное новогоднее пространство для комфортного и безопасного с эпидемиологической точки зрения семейного досуга. Благодаря тематической иллюминации и необычным арт-объектам парк превратился в поистине сказочное место. Там каждый найдет для себя интересное занятие в дни новогодних каникул — от спокойных прогулок на свежем воздухе, фотосессий и романтического созерцания замерзшего Финского залива до лепки снеговиков и подвижных зимних игр.
Идея объединить темы моря, сказки и Нового года родилась у организаторов проекта в преддверии 350-летнего юбилея царя Петра Первого, который основал Кронштадт, создал российский флот, ввел в стране обычай отмечать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января и совершил настоящее чудо, за три десятилетия превратив Русское царство в Российскую империю — одно из самых сильных и развитых государств мира.
«Сказка» открылась торжественным зажжением огней «Морской елки» на главной площади парка «Остров фортов», веселой детской интермедией с участием Деда Мороза, Снегурочки и их помощников, а также зажигательным выступлением артистов театра-цирка «Монгольфьери».
«От души поздравляю с наступающим Новым годом! Надеюсь, что парк «Остров фортов» подарит вам сказочное новогоднее настроение и много ярких впечатлений. Приходите гулять всей семьей, дышать свежим воздухом, играть в снежки и наслаждаться красотой зимнего Финского залива. Примите самые теплые пожелания. Всех благ вам в наступающем 2022 году!» — написала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу в приветствии к открытию «Морской зимней сказки».
Ксения Шойгу, руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов»
В торжественной церемонии принял участие глава Администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк. Он подчеркнул позитивные изменения городской среды, связанные с «Островом фортов».
«Ещё два года назад на территорию, где теперь расположен этот замечательный парк, доступа не было. Тут были склады и пустырь. Сейчас это общественное пространство, которое развивается для кронштадтцев и гостей города. Комфортно, безопасно, красиво. Кронштадт преображается. Спасибо нашим друзьям из «Острова фортов», — отметил Олег Довганюк.
Олег Довганюк, глава Администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Директор театра-цирка «Монгольфьери» — резидента парка «Остров фортов» Лариса Маркина поблагодарила организаторов «Морской зимней сказки» и пожелала собравшимся всего самого доброго в наступающем году.
«Мы очень рады, что сегодня нас пригласили на открытие этого замечательного новогоднего праздника. И мы от имени цирковых артистов хотим поздравить всех с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелать радости, здоровья и благополучия!» — сказала Лариса Маркина.
«Морская зимняя сказка» особенно порадует любителей красочных фотографий и ярких селфи: в парке появилась целая серия оригинальных фотозон — огромных подсвеченных елочных шаров, меняющих цвет.
Насладиться волшебной атмосферой можно до 15 января. В предпраздничные дни и в период новогодних каникул парк «Остров фортов» будет работать в обычном режиме, кроме 7 января, когда он закроется в 16:00.
Посетителям рекомендуется одеваться теплее (на берегу залива мороз ощущается сильнее), а также соблюдать меры эпидемиологической безопасности и профилактики COVID-19.
Проект «Морская зимняя сказка» включен в официальную программу новогодних и рождественских праздников в городе на Неве. Он реализуется при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, ПАО «Промсвязьбанк» и Группы компаний «Дело», а также информационных партнеров проекта — телеканала «Санкт-Петербург», информагентства «Невские Новости» и издания «Петербургский дневник».
Новости компаний.
Автор: Мария Семенова Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Фотографии предоставлены PR-службой АНО «Остров фортов» Другие источники фотографий: freepik.com Дизайнер: Заира Гамисония