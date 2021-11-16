Дырку от бублика нам, а не «Аллегро»: кому финны раздают «шенгены» и пустят ли в страну

автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







«Аллегро» действительно запустят?

Да, с 12 декабря поезд «Аллегро», который отменили еще в середине марта 2020-го из-за коронавируса, официально вернется на линию. По маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки будут курсировать две пары составов в сутки.

Можно брать билеты?

Для начала стоить разобраться, для кого эти поезда. Пока финны заявили, что составы будут курсировать «с учетом неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований». Каких именно — уточняется. Единственное, что можно сказать точно, — запуск поездов не значит автоматического открытия страны для туристов.



«Несмотря на начало железнодорожного сообщения, в настоящее время нет никаких решений или информации по поводу изменения текущей визовой политики или приграничного движения», — рассказал «Фонтанке» 16 ноября советник по вопросам прессы посольства Финляндии в Москве Танели Добровольски.

Проще говоря: на поезд вас просто так не посадят.

Кого сейчас пускают в Финляндию?

Точно не туристов. Для них Финляндия продолжает продлевать ограничения. При этом категории граждан РФ, которых финны пускают на свою территорию, постоянно расширяются. Кроме владельцев паспортов Суоми, ВНЖ и ПМЖ, студентов и прочих, летом границу разрешили пересекать родственникам граждан страны, а также владельцам финских дач. Теперь рынок покупки русскими недвижимости в Финляндии переживает ренессанс. Вероятно, они и будут пользоваться «Аллегро» на первых порах.

Может турист получить финскую визу?

Да. С визой проще. Визовый центр открыт, а правила выдачи «шенгена» были изменены в середине сентября. В них добавили возможность получения наклейки для обладателей многократной шенгенской визы с истекшим сроком годности, выданной Суоми на срок не менее 2 лет.



То есть если у вас закончился допандемийный финский «шенген» сроком на два года и больше, то вы можете абсолютно законно подать заявление на новую визу. Даже если вы турист.

Какой нужен пакет документов и на какой срок дают визы?

Генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Саннамaариа Ванамо заявила, что после пандемии россиянам будут выдавать много долгосрочных виз. И, судя по туристическому форуму «Винского», пандемия еще не закончилась, а обещание сбывается — люди хвалятся свежими пятилетними «шенгенами» после двухлетних и в целом в основной массе радуются щедрости соседей.

Документы на визу прежние — списки тут. Важный нюанс — подавать на новую надо приходить именно с истекшей прошлой. А в импровизированном плане поездки рассказывать не столько про предстоящие планы (они допустимо могут не сбыться), сколько о своих намерениях в будущем регулярно наведываться в Суоми.

Никто не знает, когда точно откроют границу, но все понимают, что финны таким образом разгружают свои визовые отделы от предстоящего ажиотажа.



Можно с финской визой пока ездить в другие страны шенгена?

Это разрешено, и строго за это обещают не судить.

«По полученной визе можно путешествовать в другие места в течение всего срока действия» — так «Фонтанке» ответили в генеральном консульстве Суоми на вопрос о возможности получения «шенгена» для поездок в другие страны.

Финские дипломаты при этом подчеркнули, что Финляндия должна быть «основным пунктом назначения». Однако как соблюсти такое условие во время пандемии и закрытых границ? Что будет с россиянином, если он по финской визе поедет, например, в Венгрию, а в Суоми так и не попадет?

В дипмиссии посоветовали в этой ситуации обратиться именно за венгерской визой. Дипломаты добавили, что каждый такой случай рассматривается индивидуально, а при окончательном решении ситуация с коронавирусом принимается во внимание. Однако есть одно общее правило.

«Если, например, ограничения на поездки были в силе более половины срока действия визы, тогда есть возможность для получения новой двухлетней визы», — уточнили в консульстве.



Когда с новой визой пустят в страну?

Финская сторона при выдаче виз всячески подчеркивает, что получение «шенгена» не гарантирует попадания в их страну. Правила пока прежние — въезд только для перечисленных выше категорий.

Финский минздрав уже рассказывал «Фонтанке», что пока не стоит ждать признания «Спутника V». А в ВОЗ российский препарат в лучшем случае могут одобрить до конца 2021 года.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

