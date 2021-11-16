РФПИ: ВОЗ может одобрить «Спутник V» уже до конца года

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев допустил признание российского препарата от коронавируса в ВОЗ до конца 2021 года.

«Ожидается, что одобрение будет получено до конца года по завершении ряда бюрократических процедур», — заявил глава РФПИ 16 ноября в эфире Bloomberg TV.



По словам Дмитриева, у Министерства здравоохранения РФ сложился «позитивный диалог» с ВОЗ.



До этого глава Минздрава Михаил Мурашко заверил, что у организации нет претензий к российскому препарату. Он уточнил, что необходимые бумаги были «дооформлены» и отправлены в ВОЗ.



11 августа прошлого года президент России заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной в научном Центре имени Гамалеи. ВОЗ признала, что она безопасна и эффективна.

