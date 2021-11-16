FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +3
72.27р82.77р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

РФПИ: ВОЗ может одобрить «Спутник V» уже до конца года

11
Печать

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев допустил признание российского препарата от коронавируса в ВОЗ до конца 2021 года.

«Ожидается, что одобрение будет получено до конца года по завершении ряда бюрократических процедур», — заявил глава РФПИ 16 ноября в эфире Bloomberg TV.


По словам Дмитриева, у Министерства здравоохранения РФ сложился «позитивный диалог» с ВОЗ.

До этого глава Минздрава Михаил Мурашко заверил, что у организации нет претензий к российскому препарату. Он уточнил, что необходимые бумаги были «дооформлены» и отправлены в ВОЗ.

11 августа прошлого года президент России заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной в научном Центре имени Гамалеи. ВОЗ признала, что она безопасна и эффективна.

По теме (10)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

karbofos
А ВОЗ об этом знает?

У РФПИ есть право что-то говорить от имени ВОЗ?

Любимый прием власти в этой стране, который она применяет при боязни массовых выступлений граждан: "Говорите только за себя!"
Bassbit
Главное, чтобы в Финку пускать начали
260569221
Может да, а может нет…
Хватит кормить людей этим бредом….
Понятное дело что они будут тянуть
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний