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Минздрав: К «Спутнику V» у ВОЗ претензий нет. Дело в документах

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Министерство здравоохранения РФ прокомментировало возможность признания российской вакцины «Спутник V» в ВОЗ.

«К самой вакцине «Спутник V» у ВОЗ претензий нет», — цитирует 4 октября заявление главы Минздрава Михаила Мурашко РИА Новости.

По словам Мурашко, вопросы у организации возникли только по документам. Он отметил, что необходимые бумаги были «дооформлены» и отправлены в ВОЗ.

11 августа прошлого года президент России заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной в научном Центре Гамалеи. ВОЗ признала, что она безопасна и эффективна.

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Комментарии (10)

266219793
Давай, Мурашко, жги. Мне как раз через два месяца лететь надо будет, не хочу их заморские вакцины ставить, только нашу. Удачи в этом деле, хорошего настроения и здоровья.
***_555
Даже бюрократию не смогли за 20 лет нормально отладить.
HomerMP
Мощная логика у нашего министра - документы, действительно, не очень, но продукт отличный. Так документы это же часть продукта.
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