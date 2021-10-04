Министерство здравоохранения РФ прокомментировало возможность признания российской вакцины
«К самой вакцине «
По словам Мурашко, вопросы у организации возникли только по документам. Он отметил, что необходимые бумаги были «дооформлены» и отправлены в ВОЗ.
11 августа прошлого года президент России заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «
Минздрав: К «Спутнику V» у ВОЗ претензий нет. Дело в документах
Министерство здравоохранения РФ прокомментировало возможность признания российской вакцины