Финский Минздрав: Предложение о признании «Спутника V» упирается в проверку производства и контроль качества

С инициативой о признании российской вакцины выступил национальный институт здравоохранения и социального благосостояния THL, который объединяет экспертов в этой сфере.
«В THL заявили, что есть опубликованные доказательства эффективности и безопасности вакцины «Спутник V». THL при этом не заняла никакую позицию по поводу процесса производства вакцины и контроля качества», — заявил 29 сентября директор департамента Минздрава Танели Пуумалайнен в комментарии «Фонтанке».
Он напомнил, что в Финляндии используются только вакцины, допущенные на рынок «на основе процедуры централизованной регистрации в ЕС». По его словам, до этого Европейское агентство по лекарственным средствам должно провести «тщательную оценку» производственного процесса, контроля качества, эффективности и безопасности продукта. Заявку о разрешении на продажу и необходимую документацию должен предоставить сам производитель.
На вопрос о том, может ли Финляндия самостоятельно признать российский препарат, в Минздраве ответили только, что европейское разрешение на продажу действует и в Финляндии, поэтому отдельного решения не требуется.
Пуумалайнен напомнил, что именно его ведомство, которое отвечает за реализацию политики в сфере здравоохранения, подготовило для правительства предложение о продлении «мер по охране здоровья на границе» до конца 2021 года. Согласно рекомендациям, большинству пассажиров по-прежнему необходимо будет показать сертификат о полной вакцинации утвержденными ЕС или ВОЗ препаратами, предъявить справку о болезни или отрицательный результат теста на COVID-19.
«На данный момент все еще трудно предсказать, когда турпоток сможет вернуться к уровню, который был до пандемии», — резюмировал Пуумалайнен.
В институте здравоохранения и социального благосостояния ранее допустили, что допуск в страну вакцинированных «Спутником V» не сможет усугубить эпидемическую ситуацию.
ЕС еще в июне восстановил свободное перемещение внутри союза. Европейские чиновники выступают за въезд вакцинированных от коронавируса иностранцев, однако «Спутник V» в Евросоюзе пока не признали. Европейское агентство по лекарственным препаратам все еще ведет переговоры с производителем российской вакцины. Предзаказы уже сделали регионы Франции и Германии. Финляндия также рассматривает возможность использования.