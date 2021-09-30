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Финский Минздрав: Предложение о признании «Спутника V» упирается в проверку производства и контроль качества

Министерство здравоохранения Финляндии объяснило, почему предложение об открытии границы для привитых «Спутником V» пока не будет реализовано.

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С инициативой о признании российской вакцины выступил национальный институт здравоохранения и социального благосостояния THL, который объединяет экспертов в этой сфере.

«В THL заявили, что есть опубликованные доказательства эффективности и безопасности вакцины «Спутник V». THL при этом не заняла никакую позицию по поводу процесса производства вакцины и контроля качества», — заявил 29 сентября директор департамента Минздрава Танели Пуумалайнен в комментарии «Фонтанке».

Он напомнил, что в Финляндии используются только вакцины, допущенные на рынок «на основе процедуры централизованной регистрации в ЕС». По его словам, до этого Европейское агентство по лекарственным средствам должно провести «тщательную оценку» производственного процесса, контроля качества, эффективности и безопасности продукта. Заявку о разрешении на продажу и необходимую документацию должен предоставить сам производитель.

На вопрос о том, может ли Финляндия самостоятельно признать российский препарат, в Минздраве ответили только, что европейское разрешение на продажу действует и в Финляндии, поэтому отдельного решения не требуется.

Пуумалайнен напомнил, что именно его ведомство, которое отвечает за реализацию политики в сфере здравоохранения, подготовило для правительства предложение о продлении «мер по охране здоровья на границе» до конца 2021 года. Согласно рекомендациям, большинству пассажиров по-прежнему необходимо будет показать сертификат о полной вакцинации утвержденными ЕС или ВОЗ препаратами, предъявить справку о болезни или отрицательный результат теста на COVID-19.

«На данный момент все еще трудно предсказать, когда турпоток сможет вернуться к уровню, который был до пандемии», — резюмировал Пуумалайнен.

В институте здравоохранения и социального благосостояния ранее допустили, что допуск в страну вакцинированных «Спутником V» не сможет усугубить эпидемическую ситуацию.

ЕС еще в июне восстановил свободное перемещение внутри союза. Европейские чиновники выступают за въезд вакцинированных от коронавируса иностранцев, однако «Спутник V» в Евросоюзе пока не признали. Европейское агентство по лекарственным препаратам все еще ведет переговоры с производителем российской вакцины. Предзаказы уже сделали регионы Франции и Германии. Финляндия также рассматривает возможность использования.

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Комментарии (18)

LiChaBaTa
Любителям законов, колбасы и спутника v лучше не знать как они делаются. (старый анекдот).
Эд Хэммет
В своё время, года полтора назад, для кремлёвских вакцина, по сути, заменила спорт. На спорте пиариться было нельзя, т.к. мильдониевая долина была уже построена. Других достижений для хвастовства не было. А тут явился КОВИД и можно было вопить, что по вакцине мы впереди планеты всей. Её (вакцину), правда, клинически испытать как следует не успели. И вот теперь расплата за это. А финны ничем не отличились. Это общая политика Евросоюза. Страны, входящие в ЕС имеют много плюсов. Так и было задумано.
260569221
Не переживайте, россиян все равно в чухляшку не пустят за фейри…
Езжайте в Крымваш
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