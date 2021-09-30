Финский Минздрав: Предложение о признании «Спутника V» упирается в проверку производства и контроль качества

С инициативой о признании российской вакцины выступил национальный институт здравоохранения и социального благосостояния THL, который объединяет экспертов в этой сфере.



«В THL заявили, что есть опубликованные доказательства эффективности и безопасности вакцины «Спутник V». THL при этом не заняла никакую позицию по поводу процесса производства вакцины и контроля качества», — заявил 29 сентября директор департамента Минздрава Танели Пуумалайнен в комментарии «Фонтанке».



Он напомнил, что в Финляндии используются только вакцины, допущенные на рынок «на основе процедуры централизованной регистрации в ЕС». По его словам, до этого Европейское агентство по лекарственным средствам должно провести «тщательную оценку» производственного процесса, контроля качества, эффективности и безопасности продукта. Заявку о разрешении на продажу и необходимую документацию должен предоставить сам производитель.

