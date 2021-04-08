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Баварцев могут привить «Спутником V»

Комиссия по вакцинации ФРГ не против планов Баварии по использованию российской вакцины от коронавируса

Немецкий регулятор по изучению вакцин допустил возможность поставок в Баварию «Спутника V».

«Это хорошо, что вы [Бавария] сейчас пытаетесь получить [российскую] вакцину <...> Опубликованные данные о «Спутнике V» выглядят «очень хорошо», — цитирует 8 апреля заявление главы ведомства Томаса Мертенса MDR.

Он при этом напомнил, что Европейское агентство лекарственных средств еще не одобрило использование российского препарата внутри ЕС.

До этого Мертенс уже публично хвалил российский препарат от COVID-19.

Бавария ранее заключила с Российским фондом прямых инвестиций меморандум о поставке 2,5 миллиона доз вакцины. Министр здравоохранения Баварии Клаус Холешек заявил, что регион хочет быстрее проводить вакцинацию.

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Комментарии (2)

i224
Закачать им вакцину через северный поток!
Савва Морозов
а рассейская либерда говорит, что это "жижа". не понимают глупые баварцы, сверхинтеллектуалов.
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