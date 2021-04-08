Баварцев могут привить «Спутником V»

Немецкий регулятор по изучению вакцин допустил возможность поставок в Баварию «Спутника V».



«Это хорошо, что вы [Бавария] сейчас пытаетесь получить [российскую] вакцину <...> Опубликованные данные о «Спутнике V» выглядят «очень хорошо», — цитирует 8 апреля заявление главы ведомства Томаса Мертенса MDR.



Он при этом напомнил, что Европейское агентство лекарственных средств еще не одобрило использование российского препарата внутри ЕС.



До этого Мертенс уже публично хвалил российский препарат от COVID-19.

