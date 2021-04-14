Глава французского региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег рассказал о планах вакцинации российским препаратом от COVID-19.
«Я сделал предварительный заказ на «Спутник V» в ожидании одобрения (препарата) европейскими санитарными властями», — цитирует заявление Рено Мюзелье 14 апреля РИА Новости.
По его словам, французский регион последовал примеру Баварии, которая уже заключила соглашение о поставке 2,5 миллиона доз вакцины. Мюзелье обсудил вопрос с российским послом Алексеем Мешковым.
Агентство лекарственных средств ЕС сейчас проверяет клиническую практику «Спутника V».
На Лазурном Берегу будут прививать «Спутником V»
Французский регион сделал предзаказ на российскую вакцину от коронавируса
Глава французского региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег рассказал о планах вакцинации российским препаратом от COVID-19.