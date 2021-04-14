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На Лазурном Берегу будут прививать «Спутником V»

Французский регион сделал предзаказ на российскую вакцину от коронавируса

Глава французского региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег рассказал о планах вакцинации российским препаратом от COVID-19.

«Я сделал предварительный заказ на «Спутник V» в ожидании одобрения (препарата) европейскими санитарными властями», — цитирует заявление Рено Мюзелье 14 апреля РИА Новости.

По его словам, французский регион последовал примеру Баварии, которая уже заключила соглашение о поставке 2,5 миллиона доз вакцины. Мюзелье обсудил вопрос с российским послом Алексеем Мешковым.

Агентство лекарственных средств ЕС сейчас проверяет клиническую практику «Спутника V».

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