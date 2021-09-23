Ведомство здравоохранения Финляндии предложило пускать в страну привитых «Спутником V» без тестов

В финском ведомстве здравоохранения и социального развития THL предложили разрешить въезд в Суоми без тестов вакцинированным «Спутник V» россиянам. Об этом 23 сентября сообщает Yle.



Отвечающие за борьбу с пандемией специалисты уверены, что привитые российской вакциной туристы не смогут усугубить эпидемситуацию в Финляндии.



В ведомстве еще 9 сентября подготовили отчет о «Спутник V», где указали на сложности, с которыми столкнется пограничная служба Суоми при открытии границ, если российский препарат так и не признают в ЕС.



При этом финское правительство на днях решило иначе и продлило ограничения на границе до конца года. Финляндия пускает полностью вакцинированных от COVID-19 туристов. Российские препараты пока не в счет, так как «Спутник V» в Евросоюзе не одобрили. Несмотря на некоторые послабления для граждан России, Финляндия по-прежнему остается закрытой для российских туристов.

