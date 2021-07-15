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Финляндия пустит полностью вакцинированных от COVID-19 туристов. Российские препараты пока не в счет

Финляндия с 26 июля разрешает въезд для полностью вакцинированных от коронавируса иностранцев

Власти Суоми одобрили применение сертификатов о вакцинации препаратами, которые одобрены ЕС и ВОЗ.

«26 июля вы сможете приехать в Финляндию, предоставив сертификат о полной вакцинации [от коронавируса]», — сообщается 15 июля на сайте финского МИД.

Финляндия признает вакцины, одобренные ВОЗ и ЕС. Российские препараты в этот список не входят.

Суоми по-прежнему пускает и переболевших COVID-19 за последние 6 месяцев, но только из ЕС и Шенгенской зоны.

Посол ЕС в РФ Маркус Эдерер в начале июля заявил, что Евросоюз готов обсудить с российским Минздравом сотрудничество по COVID-сертификатам. ЕС в июне восстановил свободное перемещение внутри союза. Еврочиновники готовы разрешить въезд вакцинированным иностранцам, однако «Спутник V» в Евросоюзе пока не признали. При этом в ЕС всё чаще говорят о четвертой волне COVID-19.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что новости о коронавирусе из соседней страны «вызывают беспокойство». Финляндия продлила ограничения на границе для российских туристов до 22 августа.

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Комментарии (13)

W Bons
так все равно сейчас щедрые чиновники разрешили везти на 200 евро , благодетели
Виталий Кувшинов
Нигерия в снегах никак не может прокачать репутацию своих вакцин
264527831
Неужели Евросоюз глупее России? Наверно есть основания не доверять спутникамвакам.
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