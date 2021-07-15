Финляндия пустит полностью вакцинированных от COVID-19 туристов. Российские препараты пока не в счет

Власти Суоми одобрили применение сертификатов о вакцинации препаратами, которые одобрены ЕС и ВОЗ.



«26 июля вы сможете приехать в Финляндию, предоставив сертификат о полной вакцинации [от коронавируса]», — сообщается 15 июля на сайте финского МИД.

Финляндия признает вакцины, одобренные ВОЗ и ЕС. Российские препараты в этот список не входят.

Суоми по-прежнему пускает и переболевших COVID-19 за последние 6 месяцев, но только из ЕС и Шенгенской зоны.

Посол ЕС в РФ Маркус Эдерер в начале июля заявил, что Евросоюз готов обсудить с российским Минздравом сотрудничество по COVID-сертификатам. ЕС в июне восстановил свободное перемещение внутри союза. Еврочиновники готовы разрешить въезд вакцинированным иностранцам, однако «Спутник V» в Евросоюзе пока не признали. При этом в ЕС всё чаще говорят о четвертой волне COVID-19.