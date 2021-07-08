ЕС обсудит с Россией использование коронавирусных сертификатов

Евросоюз готов обсудить с российским Минздравом сотрудничество по COVID-сертификатам. Об этом 8 июля заявил посол Маркус Эдерер.
«Нам необходимо найти решение для наших ковидных сертификатов. Вы знаете, что в ЕС есть цифровой сертификат, который позволяет гражданам свободно путешествовать внутри союза, а также закон, который предусматривает возможность объявлять эти сертификаты эквивалентными с другими подобными сертификатами. В этом духе мы обращались в Министерство здравоохранения России и предложили обсудить, заинтересована ли Россия в таком процессе», — цитирует Эдерера ТАСС.
Представитель ЕС опроверг политизацию признания вакцин в Европе. Эдерер выразил надежду, что оценка «Спутника V» в ЕС пройдет «рационально и непредвзято».
ЕС в июне восстановил свободное перемещение внутри союза. Еврочиновники готовы разрешить въезд вакцинированным иностранцам, однако «Спутник V» в Евросоюзе пока не признали. При этом в ЕС всё чаще говорят о четвертой волне COVID-19.