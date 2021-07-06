В ЕС призывают готовиться к четвертой волне коронавируса

Премьер-министр Словении и глава Минздрава Франции считают, что Европе не удастся избежать нового всплеска заболеваемости без вакцинации.
«Если у нас не будет
По его словам, новый индийский штамм может начать активно распространяться на территории Евросоюза. Он отметил, что все члены ЕС сходятся в необходимости ускорения темпов вакцинации.
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран в комментарии Reuters допустил, что в его стране четвертая волна может начаться уже в конце июля. Он считает, что новая вариация вируса более заразна, поэтому Веран призвал французов делать прививки.
Эксперт Роспотребнадзора накануне заявил, что в России пока продолжается «классическая вторая волна».