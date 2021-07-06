FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+29°C/Завтра: +30
73.35р87.03р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
17
Печать

В ЕС призывают готовиться к четвертой волне коронавируса

Европейские политики призывают готовиться к новой волне COVID-19

Премьер-министр Словении и глава Минздрава Франции считают, что Европе не удастся избежать нового всплеска заболеваемости без вакцинации.

«Если у нас не будет 70 % вакцинированных, то уже осенью мы будем иметь четвертую волну и придется вводить локдаун», — заявил 6 июля словенский премьер Янез Янша.

По его словам, новый индийский штамм может начать активно распространяться на территории Евросоюза. Он отметил, что все члены ЕС сходятся в необходимости ускорения темпов вакцинации.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран в комментарии Reuters допустил, что в его стране четвертая волна может начаться уже в конце июля. Он считает, что новая вариация вируса более заразна, поэтому Веран призвал французов делать прививки.

Эксперт Роспотребнадзора накануне заявил, что в России пока продолжается «классическая вторая волна».

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (17)

SERGEY111
Суровые годы уходят
Борьбы за свободу земли !
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны...

Промчалися страшные грозы,
Победа настала кругом.
Утрите суровые слезы
Пробитым шприцом рукавом
asgard
Это вместо того чтобы сделать вакцину под свежий штамм. Ну да, ничего личного просто бизнес. Старую то на нафигачили, тоже сбыть надо
тов
И весь этот новый порядок - на основе лживой статистики истерически раздутой простуды.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний