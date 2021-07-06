В ЕС призывают готовиться к четвертой волне коронавируса

Премьер-министр Словении и глава Минздрава Франции считают, что Европе не удастся избежать нового всплеска заболеваемости без вакцинации.



«Если у нас не будет 70 % вакцинированных, то уже осенью мы будем иметь четвертую волну и придется вводить локдаун», — заявил 6 июля словенский премьер Янез Янша.



По его словам, новый индийский штамм может начать активно распространяться на территории Евросоюза. Он отметил, что все члены ЕС сходятся в необходимости ускорения темпов вакцинации.



Министр здравоохранения Франции Оливье Веран в комментарии Reuters допустил, что в его стране четвертая волна может начаться уже в конце июля. Он считает, что новая вариация вируса более заразна, поэтому Веран призвал французов делать прививки.

