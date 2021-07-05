Эксперт Роспотребнадзора: В России «классическая вторая», а не третья волна COVID-19

Замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора считает рост заболеваемости COVID-19 частью второй волны.



«Мы находимся в Российской Федерации в эпоху классической второй волны и отмечаем фазу роста заболеваемости в настоящий момент», — цитирует 5 июля заявление Александра Горелова ТАСС.

По его словам, под волной пандемии подразумевается прохождение «от нуля до подъема и опять через ноль». Нынешний этап отличается мутированием вируса.

Горелов указал, что весной этого года СМИ заговорили о «третьей волне».