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Эксперт Роспотребнадзора: В России «классическая вторая», а не третья волна COVID-19

Замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора считает рост заболеваемости COVID-19 частью второй волны.

«Мы находимся в Российской Федерации в эпоху классической второй волны и отмечаем фазу роста заболеваемости в настоящий момент», — цитирует 5 июля заявление Александра Горелова ТАСС.

По его словам, под волной пандемии подразумевается прохождение «от нуля до подъема и опять через ноль». Нынешний этап отличается мутированием вируса.

Горелов указал, что весной этого года СМИ заговорили о «третьей волне».

Бывший представитель оперштаба по коронавирусу в мае также заявил о начале третьей волны.

С начала пандемии в России выявили 5 635 294 случая COVID-19.

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Комментарии (11)

Guest1234
Во всем мире журналисты волнами разывают очередной резкий рост, вызванные либо внешними причинами, типа возвращения детей в школы, как было осенью, либо распространением более заразного штамма вируса. Может, конечно, они терминологически и неправы, но какая разница, прошло через ноль, или нет? Должен ли ноль быть абсолютным (что вряд ли достижимо), или достаточно значительного снижения между волнами? Короче, нечем, похоже, доктору заняться.
261847251
По его словам, под волной пандемии подразумевается прохождение «от нуля до подъема и опять через ноль».

Ну так тогда у нас "классическая первая".
finn3033
Да хоть нулевая или девятнадцатая )), результат то не изменяется.
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