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В России началась третья волна. Так сказал доктор Мясников

Бывший представитель оперштаба по коронавирусу обнаружил начало третьей волны коронавируса в России

Доверенное лицо Путина на выборах, бывший представитель оперштаба по коронавирусу, доктор и телеведущий Александр Мясников заявил, что в России началась третья волна коронавируса. Еще недавно с этим утверждением спорили Беглов, Кремль и Роспотребнадзор.

«Цифры заболеваемости растут и, вероятно, это начало предсказанной не так давно третьей волны, — заявил Мясников 14 мая в своем канале в Telegram. — Уже год новый коронавирус с нами, и мы видим, что он течет волнами. Три месяца заболевание идет вверх, потом выходит на плато, более-менее три спокойных месяца, потом опять три месяца роста заболеваемости, и так по всем странам».

По его словам три месяца назад начался спад и было предсказуемо, «что где-то в мае начнется новая волна, и вот она начинается». Она продлится около трех месяцев, потом, по его словам, будет спад, а осенью опять начнется подъем заболеваемости.

Ранее гендиректор ВОЗ заявил, что второй год пандемии может оказаться более смертоносным.

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Комментарии (5)

Агроном аэродрома
Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение, господа и господки Великой России, сегодня, в пять часов дня без всякого объявления войны китайский каронавирус атаковал границы Великой России! Началась Третья Волна. Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!
Павел Михайлов
Так 3 волна будет в Петербурге, или Евро по пинанию мяча? Или Смольный решил совместить одно с другим?
zelf
Ясен пень, волны между парадами и голосованиями. Пошли они все в задницу.
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