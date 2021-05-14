В России началась третья волна. Так сказал доктор Мясников

Доверенное лицо Путина на выборах, бывший представитель оперштаба по коронавирусу, доктор и телеведущий Александр Мясников заявил, что в России началась третья волна коронавируса. Еще недавно с этим утверждением спорили Беглов, Кремль и Роспотребнадзор.



«Цифры заболеваемости растут и, вероятно, это начало предсказанной не так давно третьей волны, — заявил Мясников 14 мая в своем канале в Telegram. — Уже год новый коронавирус с нами, и мы видим, что он течет волнами. Три месяца заболевание идет вверх, потом выходит на плато, более-менее три спокойных месяца, потом опять три месяца роста заболеваемости, и так по всем странам».