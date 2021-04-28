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«Плавный подъёмчик». Российские власти опровергли начавшуюся третью волну коронавируса

В Кремле, оперштабе по борьбе с COVID-19 и Роспотребнадзоре опровергли третью волну коронавируса в России

В России не согласны с информацией Bloomberg о росте заболеваемости коронавирусом в стране.

«Действительно, есть подъем, но это не волна, а такой вот плавный подъемчик», — заявил 28 апреля заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы в стране не начался новый рост количества заболевших. Покровский надеется, что «майское разобщение людей» положительно скажется на динамике.

В Кремле прямо ответили на вопрос о третьей волне. «Нет, вы видите цифры, вы цифры видите, они доступны всем», — цитирует заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь президента заверил, что в стране нет «неофициальной статистики» по коронавирусу, на которую ссылалось Bloomberg.

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19, в свою очередь, настаивает, что «абсолютно неверно» говорить о третьей волне пандемии в стране.

Издание Bloomberg сообщило, что неофициальная статистика показывает третью волну коронавируса в РФ. При этом, согласно официальным данным, в России идет спад. Так, за последние сутки выявили 7 848 случаев заражения, а вчера их было 8 053.

В марте 2021 года замглавы Минздрава России Татьяна Семенова увидела в показателях заболеваемости COVID-19 возможноcть третьей волны. Федеральное медико-биологическое агентство также предупреждало о возможности нового всплеске заболеваемости COVID-19 в РФ. Губернатор Александр Беглов, в свою очередь, заявил, что главная задача — предотвратить третью волну.

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Комментарии (1)

Cashmare
«майское разобщение людей» - это он про фейковые нерабочие дни, которые существуют только в голове самизнаетекого?
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