«Плавный подъёмчик». Российские власти опровергли начавшуюся третью волну коронавируса

По его словам, необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы в стране не начался новый рост количества заболевших. Покровский надеется, что «майское разобщение людей» положительно скажется на динамике.

«Действительно, есть подъем, но это не волна, а такой вот плавный подъемчик», — заявил 28 апреля заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В России не согласны с информацией Bloomberg о росте заболеваемости коронавирусом в стране.

В Кремле прямо ответили на вопрос о третьей волне. «Нет, вы видите цифры, вы цифры видите, они доступны всем», — цитирует заявление Дмитрия Пескова ТАСС.



Пресс-секретарь президента заверил, что в стране нет «неофициальной статистики» по коронавирусу, на которую ссылалось Bloomberg.



Оперативный штаб по борьбе с COVID-19, в свою очередь, настаивает, что «абсолютно неверно» говорить о третьей волне пандемии в стране.



Издание Bloomberg сообщило, что неофициальная статистика показывает третью волну коронавируса в РФ. При этом, согласно официальным данным, в России идет спад. Так, за последние сутки выявили 7 848 случаев заражения, а вчера их было 8 053.