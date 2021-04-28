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По России менее 8 тысяч случаев коронавируса за сутки. В Петербурге опять рост заболеваемости

В Петербурге опять наметился рост заболеваемости COVID-19

За последние 24 часа в России зафиксировано 7 848 случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 апреля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Заболеваемость, согласно официальной статистике, в стране продолжает падение: накануне было выявлено 8 053 случая. В Петербурге же, наоборот, наблюдается небольшой рост — 723 заразившихся за сутки (против 712 накануне). Летальная статистика практически застыла на месте как по стране, так и в Северной столице: всего 387 смертей (392 накануне), из них 34 в Петербурге (38 накануне).

Новых заболевших коронавирусом за прошедшие сутки выявили во всех российских регионах. Больше всего случаев COVID-19 за 24 часа насчитали в Москве (1 840) и Петербурге.

В Северной столице за день на коронавирус проверили почти 19 тысяч горожан. Общее число заболевших в городе составляет 414 299.

С начала пандемии в России зафиксировали 4 787 273 случая COVID-19. Число летальных исходов составляет 109 367 (13 154 в Петербурге).

В мире выявили уже 148,7 миллиона заболевших коронавирусом. Больше всего случаев в США (почти 32,2 миллиона), Индии (почти 18 миллионов) и Бразилии (14,4 миллиона).

© Фонтанка.Ру

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