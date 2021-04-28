По России менее 8 тысяч случаев коронавируса за сутки. В Петербурге опять рост заболеваемости

Заболеваемость, согласно официальной статистике, в стране продолжает падение: накануне было выявлено 8 053 случая. В Петербурге же, наоборот, наблюдается небольшой рост — 723 заразившихся за сутки (против 712 накануне). Летальная статистика практически застыла на месте как по стране, так и в Северной столице: всего 387 смертей (392 накануне), из них 34 в Петербурге (38 накануне).



Новых заболевших коронавирусом за прошедшие сутки выявили во всех российских регионах. Больше всего случаев COVID-19 за 24 часа насчитали в Москве ( 1 840 ) и Петербурге.