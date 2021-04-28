По России менее 8 тысяч случаев коронавируса за сутки. В Петербурге опять рост заболеваемости

Заболеваемость, согласно официальной статистике, в стране продолжает падение: накануне было выявлено
Новых заболевших коронавирусом за прошедшие сутки выявили во всех российских регионах. Больше всего случаев COVID-19 за 24 часа насчитали в Москве (
В Северной столице за день на коронавирус проверили почти 19 тысяч горожан. Общее число заболевших в городе составляет 414 299.
С начала пандемии в России зафиксировали 4 787 273 случая COVID-19. Число летальных исходов составляет 109 367 (13 154 в Петербурге).
В мире выявили уже 148,7 миллиона заболевших коронавирусом. Больше всего случаев в США (почти 32,2 миллиона), Индии (почти 18 миллионов) и Бразилии (14,4 миллиона).