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Замглавы Минздрава России увидела в показателях заболеваемости COVID-19 возможноcть третьей волны

Минздрав допустил третью волну коронавируса в России

Во время выступления на конференции «Неделя медицинского образования» заместитель министра здравоохранения РФ увидела тревожные знаки в текущих показателях заболеваемости COVID-19.

«К сожалению, вторая волна коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года, и сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции», — цитирует 30 марта заявление Татьяны Семеновой ТАСС.

Федеральное медико-биологическое агентство ранее также предупреждало о третьей волне COVID-19 в РФ. Губернатор Александр Беглов, в свою очередь, заявил, что главная задача — предотвратить третью волну.

С начала пандемии в России выявили 4 536 820 случаев коронавируса.

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Комментарии (2)

Swebaka
Заболеваемость увеличилась. Это понятно по очередям в пол-ке. Только вот врач видит, ковид или не-ковид. И что? Диагноз всё равно ставят какой попало. Где надо - добавляют, где надо - убирают.
У нас первая волна ещё идёт, они под третью губу раскатали...
Маэстро
Успеют провести третью волну? Президент намекнул, что к концу лета надо заканчивать...
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