Замглавы Минздрава России увидела в показателях заболеваемости COVID-19 возможноcть третьей волны

Во время выступления на конференции «Неделя медицинского образования» заместитель министра здравоохранения РФ увидела тревожные знаки в текущих показателях заболеваемости COVID-19.



«К сожалению, вторая волна коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года, и сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции», — цитирует 30 марта заявление Татьяны Семеновой ТАСС.

Федеральное медико-биологическое агентство ранее также предупреждало о третьей волне COVID-19 в РФ. Губернатор Александр Беглов, в свою очередь, заявил, что главная задача — предотвратить третью волну.