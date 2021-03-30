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Число новых случаев коронавируса в Петербурге выросло

В Петербурге за сутки зарегистрировали больше 700 случаев коронавируса

Статистика по коронавирусу в Северной столице немного подросла. Если накануне в городе насчитали 697 новых заболевших, то за минувшие сутки их стало 719, сообщает оперативный штаб 30 марта.

Новые случаи коронавируса за прошедший день зафиксировали по всей России, кроме Ненецкого автономного округа. Больше всего заболевших насчитали в столице — 1 291, Петербург — на второй строчке, а Московская область замыкает тройку.

В Северной столице за сутки на COVID-19 проверили более 12 тысяч человек. Общее число заболевших в городе достигло 393 916.

С начала пандемии в России заболели 4 536 820 человек, из которых более 4,1 миллиона выздоровели. Летальных исходов в РФ зафиксировали 98 442, из которых 12 233 в Петербурге. За сутки коронавирус унес 409 жизни (36 в Петербурге).

Россия по числу выявленных случаев в мировом масштабе опустилась на пятое место, пропустив вперед Францию (4,6 миллиона заболевших). Первая тройка по этому показателю не меняется уже долгое время: Индия (12 миллионов), Бразилия (почти 12,6 миллиона) и США (более 30,3 миллиона).

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