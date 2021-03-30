Число новых случаев коронавируса в Петербурге выросло

Новые случаи коронавируса за прошедший день зафиксировали по всей России, кроме Ненецкого автономного округа. Больше всего заболевших насчитали в столице — 1 291, Петербург — на второй строчке, а Московская область замыкает тройку.

В Северной столице за сутки на COVID-19 проверили более 12 тысяч человек. Общее число заболевших в городе достигло 393 916.

С начала пандемии в России заболели 4 536 820 человек, из которых более 4,1 миллиона выздоровели. Летальных исходов в РФ зафиксировали 98 442, из которых 12 233 в Петербурге. За сутки коронавирус унес 409 жизни (36 в Петербурге).