Беглов: О третьей волне коронавируса в Петербурге речи не идет

«О третьей волне речи пока не идет, но город должен быть готов к любому развитию событий», — сказал губернатор.

Как рассказал градоначальник 30 апреля, в Северной столице 14 556 активно больных COVID-19. Амбулаторно наблюдаются 11 753 заболевших, в стационарах — 2 803 человека. Вместе с тем, по сравнению с первыми числами апреля количество заболевших КОВИД уменьшилось на 14,5 %.

Губернатор Александр Беглов заявил, что эпидемическая ситуация в Петербурге остается сложной. Но новой волны коронавируса пока не видно.

Глава города подчеркнул, что вакцинация — это вопрос номер один, особенно в преддверии летнего сезона, и продолжится она все праздники.

В Петербурге работают 134 пункта вакцинации на базе медицинских организаций. Также сформирована 21 выездная прививочная бригада, развернуты мобильные пункты вакцинации в 10 торгово-развлекательных комплексах и едином центре документов. Пункты также работают на стадионе «Газпром-Арена» и в Ледовом дворце во время проведения там спортивных матчей. Первую прививку уже получили 557 тысяч человек, две сделали 418 тысяч.

Тем временем в Петербурге 30 апреля зафиксировано максимальное число заболевших ковидом за апрель. Коэффициент распространения вируса выше, чем во всей России.