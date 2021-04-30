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Беглов: О третьей волне коронавируса в Петербурге речи не идет

Губернатор Петербурга прокомментировал рост заболеваемости и третью волну коронавируса

Губернатор Александр Беглов заявил, что эпидемическая ситуация в Петербурге остается сложной. Но новой волны коронавируса пока не видно.

Как рассказал градоначальник 30 апреля, в Северной столице 14 556 активно больных COVID-19. Амбулаторно наблюдаются 11 753 заболевших, в стационарах — 2 803 человека. Вместе с тем, по сравнению с первыми числами апреля количество заболевших КОВИД уменьшилось на 14,5 %.

«О третьей волне речи пока не идет, но город должен быть готов к любому развитию событий», — сказал губернатор.

Глава города подчеркнул, что вакцинация — это вопрос номер один, особенно в преддверии летнего сезона, и продолжится она все праздники.

В Петербурге работают 134 пункта вакцинации на базе медицинских организаций. Также сформирована 21 выездная прививочная бригада, развернуты мобильные пункты вакцинации в 10 торгово-развлекательных комплексах и едином центре документов. Пункты также работают на стадионе «Газпром-Арена» и в Ледовом дворце во время проведения там спортивных матчей. Первую прививку уже получили 557 тысяч человек, две сделали 418 тысяч.

Тем временем в Петербурге 30 апреля зафиксировано максимальное число заболевших ковидом за апрель. Коэффициент распространения вируса выше, чем во всей России.

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Комментарии (3)

Mikle776
если бы оппозиция попросила разрешение на проведение митинга, то власти бы стали заявлять, что эпидемия не прошла, что нельзя жителей города подвергать опасностям и тп...
А сейчас НАДО провести парад, а значит вирус побежден! И третья волна официально начнется или после 10 мая... А может и до конца мая протянут... День города же то же надо провести
Cashmare
сказал - как отрезал, настоящий мужик. потом из москвы указивку спустят, и снова скажет - как отрежет: "речь идёт о третьей волне коронавируса". ух, с таким губернатором не забалуешь
Вашъ Хозяинъ
Путин презжал, сказал, что вирус побежден! Теперь хороший пес выполняет команду хозяина!
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