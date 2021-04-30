В Петербурге коэффициент распространения коронавируса выше, чем во всей России

По данным на 30 апреля, в Петербурге показатель находится на уровне 1,03. Так сейчас только еще в одном регионе — Московской области. А в целом по России и в Москве, по данным аналитического сервиса gogov.ru, показатель держится на уровне 0,96. В Красноярском крае — 0,99, в Свердловской области — 0,93, в Нижегородской области — 0,92. То есть ниже единицы.

Коэффициент распространения коронавируса, который демонстрирует рост или убывание пандемии, в Петербурге оказался выше, чем во всей остальной России.

Коэффициент распространения COVID-19 считается просто — количество зарегистрированных больных за последние 4 дня делится на количество зарегистрированных за предшествующие им 4 дня. Регионы, где показатель равен или меньше 1, могут при выполнении условий по наличию свободных «инфекционных» коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее — к третьему.

А если он выше единицы, то ограничения, наоборот, вводятся или замораживаются. Накануне так произошло в Петербурге — губернатор Беглов продлил режим до 30 мая.

30 апреля в Петербурге было зафиксировано максимальное число заболевших ковидом за апрель.