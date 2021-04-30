Майские праздники Северная столица встречает пиком заболеваемости коронавирусом. За последние сутки в городе зафиксировано 725 случаев заражения COVID-19, сообщает 30 апреля оперштаб по борьбе с инфекцией. В апреле так много ещё не было, несколько раз показатель превышал семь сотен. На этой неделе он все дни держался выше 700.
В России за сутки выявлен 8 731 новый случай коронавируса в 82 регионах, из них
В России за сутки ковидными признали 397 смертей, в Петербурге 33. Полностью выздоровели 8 406 россиян, из которых
По данным Смольного, за последние сутки в Северной столице обследовали на коронавирус 23 489 человек. Обработано 12 082 вызова по номеру «122» в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19.