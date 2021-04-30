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Дошли до пика: в Петербурге — максимальное число заболевших ковидом за апрель

В Петербурге за сутки подтверждено 725 случаев заражения коронавирусом

Майские праздники Северная столица встречает пиком заболеваемости коронавирусом. За последние сутки в городе зафиксировано 725 случаев заражения COVID-19, сообщает 30 апреля оперштаб по борьбе с инфекцией. В апреле так много ещё не было, несколько раз показатель превышал семь сотен. На этой неделе он все дни держался выше 700.

В России за сутки выявлен 8 731 новый случай коронавируса в 82 регионах, из них 14,3 % не имели клинических проявлений болезни; на первом месте Москва с 2 662 случаями.

В России за сутки ковидными признали 397 смертей, в Петербурге 33. Полностью выздоровели 8 406 россиян, из которых 1 011 — петербуржцы.

По данным Смольного, за последние сутки в Северной столице обследовали на коронавирус 23 489 человек. Обработано 12 082 вызова по номеру «122» в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19.

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Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф» 
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Скриншот с сайта&nbsp;«Стопкоронавирус.рф»&nbsp;
Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф» 

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Комментарии (7)

261194631
Фонтана, хватит писать "заболевших". 827 случаев - это случаи положительного результата ПЦР-тестов. Которые, как известно, дают плюс и на пиво, и на папайю и даже на стерильный ватный тампон. Кроме того, обратите внимание, как опять выросло число оттестированных - до 23+тысяч, тогда как весь месяц делали 10-15 тыс. тестов ежедневно. Больше тестов - больше положительных срабатываний.
Задолбали уже с нагнетанием то.
Павел Михайлов
А на Пасху чиновник Макаров будет в первых рядах толпы.
22ilves
Когда там наметили международный футбольный апофигей проводить? В июне?
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