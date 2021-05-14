ВОЗ: Второй год пандемии коронавируса может оказаться более смертоносным

Есть вероятность, что второй год пандемии COVID-19 может унести больше жизней, чем его предшественник. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

«COVID-19 уже привел более чем к 3,3 млн смертей, и мы находимся на пути к тому, что второй год этой пандемии может стать более смертоносным, чем первый», — приводит ТАСС его слова, сказанные 14 марта на брифинге в Женеве.



На сегодняшний день с начала пандемии коронавирусную инфекцию, по данным ВОЗ, обнаружили у 160,7 млн человек в мире.