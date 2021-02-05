Финляндия рассматривает использование российской вакцины «Спутник V»

Финское ведомство здравоохранения и социального обеспечения допустило использование российского препарата от COVID-19 в Суоми.
«Российская вакцина «Спутник V» может быть одним из вариантов для Финляндии, если препарат получит разрешение на продажу от Европейского агентства по лекарственным средствам», — цитирует 5 февраля заявление главного врача ведомства Танели Пуумалайнена газета Ilta-Sanomat.
По его словам, процесс проверки и регистрации препарата на европейском уровне займет «месяцы». Пуумалайнен подтвердил, что российская сторона уже обратилась в агентство ЕС. Сейчас Финляндия основной упор делает на вакцину AstraZeneca.
11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи. Европейское агентство по лекарственным препаратам ведет переговоры с производителем российской вакцины. РФПИ надеется на регистрацию препарата в Европе в начале марта. Положительную роль в продвижении первой российской вакцины сыграла публикация в престижном медицинском журнале Lancet 2 февраля.