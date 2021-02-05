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Финляндия рассматривает использование российской вакцины «Спутник V»

Финское ведомство здравоохранения и социального обеспечения допустило использование российского препарата от COVID-19 в Суоми.

«Российская вакцина «Спутник V» может быть одним из вариантов для Финляндии, если препарат получит разрешение на продажу от Европейского агентства по лекарственным средствам», — цитирует 5 февраля заявление главного врача ведомства Танели Пуумалайнена газета Ilta-Sanomat.

По его словам, процесс проверки и регистрации препарата на европейском уровне займет «месяцы». Пуумалайнен подтвердил, что российская сторона уже обратилась в агентство ЕС. Сейчас Финляндия основной упор делает на вакцину AstraZeneca.

11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи. Европейское агентство по лекарственным препаратам ведет переговоры с производителем российской вакцины. РФПИ надеется на регистрацию препарата в Европе в начале марта. Положительную роль в продвижении первой российской вакцины сыграла публикация в престижном медицинском журнале Lancet 2 февраля.

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Комментарии (13)

iAm2Cool
Финны, как обычно, немножко разводят власти ЕС "Не дадите нам достаточно доз вакцины - купим у русских". Нехитрая комбинация, всегда работала - квоты на вакцину Финляндии явно увеличат.

P.S. Комментарии "благодарных" финнов к статье в Ilta-Sangomat изрядно доставили :)
krash
Финляндия готовится распилить финский бюджет! ПОчему молчит ФБК?!??!!
мухомор
Если будет регистрация от ВОЗ и будут проблемы с поставками от европейских производителей, то не удивлюсь.
Спутник, конечно, не в приоритете. Но если ситуация вынудит то финны будут действовать разумно. Они не из тех, кто готов отморозить уши назло чужим и своим.
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