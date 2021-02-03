РФПИ надеется на регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕС в начале марта

Европейский регулятор рассмотрит заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕС ближе к весне. Такую оценку представил исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Поляков.

«Мы подали документы на одобрение в Европейскую медицинскую ассоциацию, которая является европейским регулятором, и этот процесс рассмотрения может занять февраль, может быть, начало марта», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1» 3 февраля.



Положительную роль в продвижении первой российской вакцины стала публикация в престижном медицинском журнале Lancet 2 февраля. Переговоры России и ЕС прокомментировал глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан. Он подчеркнул, что вопрос о вакцинации и предложение вакцины «всегда имеет в эту пандемию внешнеполитический компонент, компонент политики безопасности». Для применения и производства вакцины в ЕС должно быть получено разрешение EMA.