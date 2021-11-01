Окно в Европу. Рынок покупки русскими недвижимости в Финляндии переживает ренессанс

Порвоо. Жилой дом. Фото: Кристина Кормилицына/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Если раньше обладание квадратными метрами в Суоми не давало никаких преференций владельцу, то теперь они очевидны – его вместе с родственниками беспрепятственно пускают в Европу и, что не менее важно, выпускают из России.

«Бабушкин дом» в 40 кв. м на участке в 11 соток в Иматре – 23 тысячи евро; дом побольше – два этажа, 96 кв. м с 15 сотками, в Луумяки, – 25 тысяч евро; 100-метровый дом в полтора этажа с благоустроенным подвалом-мастерской и садом на 16 сотках, опять в Иматре, – 32 тысячи.



По ту сторону забора



«Завтра деньги переводите – в пятницу заключаем сделку», - обещает русскоязычный риелтор финской компании VIPCON LKV. В его устах приобретение дома или квартиры там кажется простейшей операцией вроде покупки молока на кассе супермаркета. Однако мелкие детали, которые он сообщает по ходу описания процесса, чем дальше, тем больше вызывают ассоциации, скорее, с записью на вакцинацию через «Госуслуги». Да, в принципе, просто, но перед этим надо сделать то-то, пойти туда-то, подтвердить вот это.

Первое, что удивит жителя Петербурга, выходящего на тропу покупки недвижимости в Финляндии, - цены. Коронавирусный ажиотаж на нашем рынке загородного жилья еще в прошлом году начисто смел все более-менее дешевые предложения. Быстрый перебор объявлений на специализированных сайтах показывает: в радиусе 200 км от КАД что-то хотя бы с дорогой, электричеством, водой и не совсем развалюха – это уже ближе к 10 миллионам. Если повезет – 8 млн.

Столько, к примеру, стоит двухэтажный домик 6х8 м в СНТ под Рахьей постройки конца 1990-х гг. На фотографиях – септик, спартанская обстановка в доме и забор из металлопрофиля, хрестоматийно опоясывающий шесть соток на высоту в полтора человеческих роста. В объявлении – возможность добавить немного электричества и перспектива получения газа в обозримом будущем. Еще из плюсов – шлагбаум на замке на въезде на улицу: чужим тут не рады.



В общем все, что вы ожидали увидеть на даче в Рахье, там и есть. Существуют и другие варианты – повыбирать есть из чего, но диапазон цен и качество объектов будут примерно одинаковыми.

В то же время по другую сторону границы как минимум не худшие варианты – но без огромного забора и с участками куда больше – будут стоить от 25-30 тысяч евро. То есть от двух примерно миллионов рублей.

За эти деньги, рассказывают риелторы, вы получите пригодный к жизни дом с электричеством, водопроводом и канализацией. Да, возможно, ему понадобится косметический ремонт – по вашему вкусу, но и то, что мы видим на фотографиях в объявлениях, как минимум не хуже, чем в Рахье.



Фото: скриншот с сайта tori.fi Фото: скриншот с сайта tori.fi Фото: скриншот с сайта asunnot.oikotie.fi Фото: скриншот с сайта asunnot.oikotie.fi Поделиться Поделиться







Походи по рынку В объявлениях финских агентств, ориентированных на русскоязычных клиентов, большинство объектов – от 100 тысяч евро. В пределах 20-30 тысяч лишь единичные предложения. Так что искать надо не там, а на местных сайтах объявлений вроде tori.fi, oikotie.fi или у крупнейшего в Финляндии агентства недвижимости op-koti.fi. Достаточно будет посмотреть в онлайн-переводчике базовые слова по теме, чтобы разобраться, что там к чему.



Конечно же, на финских досках объявлений можно найти дома за те же 8-10 миллионов на наши деньги и даже больше. Но за столько можно уже претендовать на качественный современный ремонт и свой берег на одном из многочисленных озер. Но даже и в дешевых домах почти наверняка будут сауна, необходимый набор приличной финской мебели и кухонные гарнитуры с холодильником и плитой. Электричество, кому это важно, - как правило, три фазы по 16 ампер в старых домах 1940-1950-х гг. постройки и по 25 – в более новых. Наших дачных вариантов с 2 кВт и «жучками» в счетчиках там нет.

Важно не нарваться на экзотические варианты – дома без водопровода, с электричеством от генератора или солнечной панели и туалетом на улице. Такие в Финляндии, разумеется, тоже есть, но продаются они, как правило, не в разделе жилой недвижимости. Эти объекты предлагаются именно как домик для отдыха на берегу (mökki) или уже как кусок земли (tontit) с некоей постройкой, за которые продавцы не несут ответственность.

Впрочем, можно покопаться и в таком, чтобы отыскать свой алмаз. Как, например, дом в 70 кв. м с подключенным электричеством и водой на участке в 32 сотки под Руоколахти. На фотографиях – вполне приличная мебель, на кухне – кран с водой, а у большой кирпичной печи – вполне современная электрическая. И стоит это 16 тысяч евро.



Все по закону

Сам процесс покупки риелторы описывают подробно и начинают всегда с получения разрешения в местном министерстве обороны. Подать такую заявку стоит, по их словам, 150 евро – деньги на оплату этой пошлины можно перевести им хоть со своей карточки. Как правило, у тех, кто занимается этим бизнесом, есть свои счета в российских банках. Процесс согласования у военных занимает не более недели – надо, чтобы дом не соседствовал с оборонным объектом. Говорят, дают добро, даже если участок находится всего в километре от границы.

После этого финские риелторы пришлют вам по почте форму доверенности на представление ваших интересов – в PDF. И тут начинаются местные особенности: заверять их у нотариуса не надо, а нужны двое свидетелей с именами и подписями. Это может быть супруга и любой знакомый – финны поверят на слово.

Далее риелторы пошлют предложение к продавцу, обещая добиться приличной скидки. Форма предложения – у нас такого нет – строго формальная, на бланке, и является юридически обязывающим документом. Если владелец дома соглашается, вы должны перевести на специальный депозит агентства недвижимости полную сумму.



И тут снова подводный камень – необходимо доказать легальность происхождения денег. Это может быть ваше письмо с объяснением, что вы накопили их сами, с приложением формы 2-НДФЛ в доказательство своей состоятельности. Либо заявление, что вы взяли деньги в кредит с приложением кредитного договора. Еще вариант – справка о недавней продаже недвижимости или вообще практически любое внятное объяснение, откуда у вас взялись деньги. Нюанс – это все должно быть переведено на финский с подписью и печатью переводчика.

Дальше риелторы зовут на подписание договора купли-продажи нотариуса – он стоит еще 120 евро. Базовая ставка за услуги риелтора: фиксированная цена около 3 тысяч евро или процент от сделки – 3-3,5%. Плюс еще дополнительные госпошлины – 130 евро. И все. Вы обладатель недвижимости в Финляндии.

Дальнейшая регистрации в местном реестре – это уже обязательный, но не срочный этап, на него дается полгода. Кстати, там еще придется заплатить 4% от стоимости недвижимости, указанной в договоре. Но сам договор купли-продажи (его оригинал могут вам привезти в Петербург) уже фактически подтверждает ваше право на дом, а значит, и возможность объяснять, куда вы едете, при получении визы, и дает ответ на вопрос об основаниях для выезда для российских и финских пограничников.



Фото: скриншот с сайта asunnot.oikotie.fi Фото: скриншот с сайта asunnot.oikotie.fi Фото: скриншот с сайта tori.fi Фото: скриншот с сайта tori.fi Поделиться Поделиться







После покупки

«У нас в последнее время проходит по одной-две сделки в неделю, - рассказывает представитель VIPCON LKV. – Самое частое – это покупка дешевой квартиры за 10-15 тысяч евро – она тоже дает право на въезд. Но домов также покупают много». Кстати, стоит оговориться: квартира – это, хоть и более дешевый «входной билет», но за нее, даже если вы не живете, надо платить ежемесячную вполне ощутимую квартплату, которая может составлять и 200 и 500 евро в месяц и больше – в зависимости от представлений о добре и зле жилищного кооператива, в которой входит эта квартира. Все эти будущие затраты, как правило, указываются в объявлениях о продаже.

Кроме того, предупреждают специалисты агентства InAndOut OY, в Финляндии квартира – это почти всегда не квадратные метры, а доли в кооперативе. Это, к примеру, означает, что, если продавец русский, заключить с ним сделку можно и на территории России. Дом же – это всегда именно объект недвижимости, и покупать его надо обязательно на территории Финляндии, хотя это легко можно сделать и по доверенности, говорят в InAndOut OY.

В своем доме же платить надо лишь за те услуги, что вы фактически потребляете – воду и электричество по счетчику и вывоз мусора. Подводный камень есть и там с электричеством, в любом случае надо будет платить за мощность – это около 25 евро в месяц. Кстати, в любом случае надо будет переоформить договоры с коммунальщиками на себя, но это можно сделать позже уже самому. Также за дом и землю надо будет платить налог на недвижимость – его размер, как правило, есть в объявлениях о продаже. К примеру, за 100 метровый дом на участке в 15 соток - 110 евро в год.

Чтобы платить за это все, можно попробовать открыть счет в финском банке, но в последнее время они крайне подозрительно относятся к русским деньгам и запросто прекращают отношения без объявления войны https://www.fontanka.ru/2021/08/05/70063295/. Однако пока что есть опция оплачивать финские счета из российского банка, причем зачастую стоимость перевода может быть даже ниже, чем комиссия за перевод в местном.

Русский сегмент Стоит ли право беспрепятственного выезда за границу в любой момент - без европейских прививок и сделанного заранее платного ПЦР - таких денег, каждый решает за себя. Русскоязычные риелторы из компании AV-Group, также работающие на российских клиентов и с контактными телефонами с российскими кодами говорят, что в столичном регионе, на который ориентируются они, никаких особых всплесков активности не наблюдается. «В конце концов, мы живем в очень нестабильное время, когда невозможно что-то прогнозировать надолго, особенно правила пересечения границ, которые вводят власти. А покупка недвижимости – это все же очень серьезный шаг, долгосрочные вложения, и делать их ради сиюминутной выгоды решаются немногие», - говорит представитель AV-Group.

В компании Lappi Group, которая специализируется на обслуживании недвижимости российских клиентов за границей, также сдержанно высказываются о всплеске интереса россиян к жилью в Финляндии: «Пока что мы сотрудничаем со старыми клиентами, которые давно купили что-то там, и новых особо не появляется».

«Прямо сейчас мы в процессе заключения сделки по продаже небольшой квартиры в Иматре за 22 тысячи евро, и интерес российских покупателей к недвижимости в Финляндии действительно вырос», - парируют в InnAndOut OY. Видимо, ключевой вопрос все же состоит в близости к границе и цене объекта, который, в сравнении с ценами в окрестностях Петербурга, зачастую может стать вау-фактором, способным убедить покупателя приобрести домик в Финляндии.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

