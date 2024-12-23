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Происшествия МЧС отчиталось о ликвидации последствий разлива мазута в Крыму и на Кубани

МЧС отчиталось о ликвидации последствий разлива мазута в Крыму и на Кубани

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15 комментариев

На Кубани и в Крыму за сутки вывезли более 4000 тонн загрязненного грунта: такую статистику приводит вечером 23 декабря Министерство чрезвычайных ситуаций.

Всего с начала работ в Краснодарском крае собрано 21 189 тонн загрязненного песка и грунта, за последние сутки — 4164 тонны. В акватории Керченского пролива собрано 25 тонн нефтеводяной смеси, обследовано 170 квадратов акватории. В порту Анапы собрано более 14 тонн нефтеводяной смеси.

В работах задействованы более 9000 человек и 398 единиц техники.

В Крыму, до которого также добрался шлейф вытекающих нефтепродуктов, последствия разлива нефтепродуктов ликвидируют третий день: собрано свыше 109 тонн загрязненного песка и грунта, за текущий день собрано и вывезено 49 тонн; всего очищено почти 25 километров береговой линии. За день свыше 14 километров.

Сегодня масляные пятна незначительных размеров обнаружены на шести участках: в Ленинском районе и пять — на территории Керчи.

Задействованы более 450 человек и 39 единиц техники.

Ранее сегодня стало известно, что разлив мазута затронул около 800 квадратных километров акватории Черного моря. Утечка продолжается.

Накануне власти сообщили об ухудшении ситуации в зоне ликвидации последствий ЧС на Кубани из-за непогоды.

Напомним, утром 15 декабря во время шторма в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с мазутом. В море вылилось 3700 тонн нефтепродуктов из перевозимых 9200. Мазутное пятно стало относить к побережью и вскоре выбрасывать на берег. 17 декабря в Анапе ввели режим ЧС. Очищать пляжи от нефтепродуктов и спасать животных и птиц вышли спасатели, волонтеры, казаки. Вечером 21 декабря режим ЧС из-за разлива мазута ввели и в Керчи. Подробнее о ситуации читайте в материале «Фонтанки».

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ПО ТЕМЕ
Разлив мазута Ликвидация последствий ЧС Крым Краснодарский край
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Комментарии
16
Отец Родной
21 минута
Собирали волонтеры, а отчиталась МЧС?
Сила в Правде!!
17 минут
вот это цифры как у беглова снега прям. хе-хе.
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