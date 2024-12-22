«Надо вместе спасать наших животных и море». Что известно о разливе мазута у берегов Кубани и возможен ли новый выброс

Разлив мазута дошел до Крыма

Вечером 21 декабря режим ЧС из-за разлива мазута ввели и в Керчи. К очистке берега привлекли 112 человек, 12 единиц наземной техники и два корабля. Недалеко от набережной в Керчи спасли испачкавшегося в мазуте лебедя.

Источник: Вениамин Кондратьев / Телеграм-канал губернатора Краснодарского края







Последствия на 22 декабря

С пляжей Анапы и Темрюкского района уже убрано более 12 тысяч тонн загрязненного грунта. В ликвидации последствий разлива мазута принимают участие почти 8,5 тысячи человек — это спасатели, волонтеры, сотрудники краевого МЧС, администрации, предприятий. Задействовано 370 единиц техники, сообщает губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Неравнодушные люди приехали из 41 муниципалитета края. Выдаем инвентарь, средства индивидуальной защиты», — написал он в своем телеграм-канале.

«Мы приехали, чтобы вместе и сообща решить нашу проблему. Это общая беда. Скоро сезон, к нам приедут гости. Надо вместе спасать наших животных и море», — говорит один из волонтеров, директриса местного ДК, участвующая в уборке пляжа Анапы.

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Вывозят мазут с пляжей, спасают птиц

Губернатор Кондратьев рассказал о намеченном плане устранения катастрофы. В первую очередь с прибрежной полосы убирают и вывозят мазут вторичного загрязнения — он находится в воде у берега. «Это более жидкая смесь, наиболее опасная для пляжей», — подчеркнул Кондратьев. Далее максимально оперативно вывозят мазут, собранный в целлофановые пакеты — нефтепродукт разъедает пластик и может вытечь.

Также с побережья вывозят загрязненный грунт — его собирают в плотные мешки. Температура сейчас низкая, так что плотный мазут застывает.

— Далее поэтапно и как можно быстрее уберем с пляжей всё, что собирают сейчас люди, пришедшие на помощь, — рассказал Кондратьев.

Вице-губернатор Кубани Александр Нестеренко отметил, что, несмотря на дождливую погоду, работы будут продолжаться.

В Витязево открылся дополнительный пункт по спасению птиц, где будут лечить уже отмытых от мазута пернатых, сообщили в пресс-службе администрации края. По данным оперштаба края, ветераны и волонтеры спасли в Анапе 735 птиц, 676 из них передали для дальнейшей реабилитации в центр животных в Ставропольском крае.

Источник: Вениамин Кондратьев / Телеграм-канал губернатора Краснодарского края

Возможен ли еще один выброс мазута?

Данные спутникового мониторинга и проведенные на их основании расчеты показывают, что часть мазута, которая продвинулась в сторону крымского берега Керченского пролива, но не была выброшена в районе города Керчь накануне, может сегодня продвигаться вдоль побережья, а также быть выброшена на остров Тузла, через который проходит Крымский мост, сообщил ТАСС.

Заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный рассказал ТАСС, что в районе Керчи и острова Тузла возможен выброс мазута 22 декабря. Об этом свидетельствуют данные спутникового мониторинга и проведенные по ним расчеты: часть мазута, которая продвинулась в сторону Керчи, может сегодня продвигаться вдоль побережья. Также возможен выброс мазута на остров Тузла, через который проходит Крымский мост.

При смене ветра во второй половине дня на штормовой юго-западный возможен выброс нефтепродуктов на краснодарскую сторону пролива. Загрязнению могут подвергнуться участки берега от дамбы Крымского моста до поселка Волна, заявил Станичный.