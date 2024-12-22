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Происшествия Власти сообщили об ухудшении ситуации в зоне ликвидации последствий ЧС на Кубани

Власти сообщили об ухудшении ситуации в зоне ликвидации последствий ЧС на Кубани

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17 комментариев

В зоне проведения работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае ухудшилась ситуация. Об этом вечером 22 декабря сообщил вице-губернатор региона Александр Нестеренко, курирующий работу оперативного штаба.

По его словам, это связано с несколькими факторами:

— значительно ухудшилась погода — в районе ЧС в Анапе и Темрюкском районе начался сильный шторм. Идет нагонная волна на прибрежную полосу. В настоящее время волнение моря настолько сильное, что выводить людей к кромке воды опасно, а техника вязнет;

— часть собранных мешков может получить повреждения, а море также почти наверняка выбросит на берег еще мазут;

— количество техники, собранной для ликвидации последствий разлива мазута, максимально для темпов вывоза загрязненного грунта на полигоны, и быстрее вывозить собранное на лицензированные, гидроизолированные и подготовленные для этого полигоны, которые есть в крае, невозможно;

— дополнительные решения по ускоренному вывозу мешки с мазутом с пляжей прорабатываются с Росприроднадзором; меры должны быть одобрены экологическими службами;

— из-за шторма работы остановлены до утра и тогда, вне зависимости от того, закончится шторм к утру понедельника или нет, они обязательно возобновятся. Также только утром возможно будет оценить ущерб, который нанес нынешний шторм.

На черноморском побережье после крушения танкеров было собрано более 17 000 тонн загрязненного песка и грунта. Прямо сейчас едва ли не сотни мешков с собранным мазутом может смыть обратно в море.

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Комментарии
17
Отец Родной
44 минуты
Если плавучий ресторан просто постояв чуть чуть на неве, принес сотни мильенов убытков... Здесь наверное просто извинятся перед уважаемыми людьми, и купят им наконец новые танкеры, лучше прежних, дырявых
В д. Гадюкино - дожди.
26 минут
Так чьи танкеры и чья нефть? А, ничья. Ихтамнеты.
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