Власти сообщили об ухудшении ситуации в зоне ликвидации последствий ЧС на Кубани

В зоне проведения работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае ухудшилась ситуация. Об этом вечером 22 декабря сообщил вице-губернатор региона Александр Нестеренко, курирующий работу оперативного штаба.

По его словам, это связано с несколькими факторами:

— значительно ухудшилась погода — в районе ЧС в Анапе и Темрюкском районе начался сильный шторм. Идет нагонная волна на прибрежную полосу. В настоящее время волнение моря настолько сильное, что выводить людей к кромке воды опасно, а техника вязнет;

— часть собранных мешков может получить повреждения, а море также почти наверняка выбросит на берег еще мазут;

— количество техники, собранной для ликвидации последствий разлива мазута, максимально для темпов вывоза загрязненного грунта на полигоны, и быстрее вывозить собранное на лицензированные, гидроизолированные и подготовленные для этого полигоны, которые есть в крае, невозможно;

— дополнительные решения по ускоренному вывозу мешки с мазутом с пляжей прорабатываются с Росприроднадзором; меры должны быть одобрены экологическими службами;

— из-за шторма работы остановлены до утра и тогда, вне зависимости от того, закончится шторм к утру понедельника или нет, они обязательно возобновятся. Также только утром возможно будет оценить ущерб, который нанес нынешний шторм.